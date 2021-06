Le mythique album Buena Vista Social Club a 25 ans et sera réédité

Originalement enregistré en 1996 sur une période de six jours, Buena Vista Social Club est l’album homonyme d’un groupe de musiciens cubains, réunis par Juan de Marcos González (qui a aussi participé à la fondation des groupes Sierra Maestra et Afro-Cuban All Stars) et le guitariste américain Ry Cooder.

Sur cet album se trouvent des classiques de la musique cubaine, comme Chan Chan, El Cuarto de Tula et De Camino a La Vereda. Plusieurs musiciens qui ont fait partie du groupe sont aujourd’hui décédés, comme Ibrahim Ferrer, Rubén González et Orlando López.

Décédé en 2003, le guitariste et chanteur Compay Segundo avait écrit et enregistré en 1996 le titre Vicenta. Dévoilée le 8 juin dernier, la chanson inédite figurera sur la réédition de l’album Buena Vista Social Club qui sortira cet automne. Segundo y chante aux côtés d’Eliades Ochoa. Ce dernier est d’ailleurs toujours vivant et avait participé, avec d’autres membres originaux du groupe, comme Omara Portuondo et Luis Manuel Guajiro Mirabal, à plusieurs spectacles dans les dernières années. En 2014, le groupe Buena Vista Social Club avait lancé la tournée de spectacles Adiós Tour.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La nouvelle version de Buena Vista Social Club sortira cet automne en format album double , sous l’étiquette World Circuit.

La discographie du groupe comprend les titres Lost and Found (2015) et l’album en concert Buena Vista Social Club at Carnegie Hall (2008).

Avec les informations du magazine Rolling Stone