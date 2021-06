Résolu investira 22 millions de dollars dans son usine de Senneterre

La hausse importante du prix du bois d'œuvre au cours des derniers mois a permis à l'entreprise de dégager des bénéfices, qui seront en partie réinvestis à la scierie de Senneterre.

On ne se cachera pas que les 10,12 dernières années n’ont pas été exceptionnelles au niveau du bois d'œuvre, on a vécu une période un peu creuse. Là, on le sait, on en a abondamment parlé au cours des derniers mois, le coût du bois d’oeuvre a augmenté, ce qui nous a permis d’augmenter aussi nos revenus, donc ça nous permet de réinvestir dans nos installations pour les moderniser, pérenniser nos activités, optimiser aussi nos activités, les rendre plus efficaces , explique le directeur des affaires publiques et relations gouvernementales pour le Canada chez Résolu, Louis Bouchard.

Le président de Résolu se rendra à Senneterre dans une dizaine de jours pour donner plus de détails sur ces annonces, mais déjà, M. Bouchard précise que les investissements ne mèneront pas nécessairement à la création de nouveaux emplois.

On parle par exemple d’une nouvelle raboteuse, de nouveaux bacs de tri. Il n’y a pas nécessairement de création d’emplois à Senneterre, mais il y a certainement une stabilisation, une pérennisation des emplois existants.

Au total, Résolu investira 50 millions de dollars d’ici 2022 dans ses installations de Senneterre au Québec, Thunder Bay en Ontario, Glenwood en Arkansas et Cross City en Floride.