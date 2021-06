Des pirates volent le code source de jeux vidéo développés par EA

Le développeur américain de jeux vidéo Electronic Arts (EA) a reconnu que des pirates informatiques avaient dérobé le code source de certains titres de son catalogue. L’entreprise assure toutefois que la cyberattaque n'aurait pas de conséquence pour les joueurs et joueuses.

EA, à l'origine des séries Battlefield, Medal of Honor et Les Sims, a confirmé avoir été victime d'un piratage après la publication d'un article de Vice affirmant que plusieurs codes sources, dont celui du célèbre jeu de soccer FIFA 21 et du moteur Engine, grâce auquel tournent plusieurs titres d'EA, avaient été volés.

Qu'est-ce qu'un code source? Un code source est un texte écrit dans un langage de programmation contenant des instructions pour l'exécution d'un programme informatique.

Nous enquêtons sur un incident récent lié à une intrusion sur nos réseaux et au vol d'une quantité limitée de codes sources de jeux et d'outils y étant associés , a indiqué à l'AFP un porte-parole d'EA.

Aucune donnée de joueurs ou joueuses n'a été subtilisée et nous n'avons aucune raison de croire qu'il y ait le moindre risque pour la protection de leur vie privée. Une citation de :Un porte-parole d'EA

Suite à cet incident, nous avons déjà amélioré notre sécurité et nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait d’effet sur nos jeux ou notre activité commerciale , a-t-il ajouté.

EA a précisé collaborer activement avec les forces de l'ordre et d'autres spécialistes et qu’une enquête criminelle était en cours.

Les données publiées sur le web caché

Selon Vice, les pirates ont décrit avec vantardise leur attaque sur des forums clandestins.

Vous avez désormais la pleine capacité d'exploiter tous les services d'EA. Une citation de :Un pirate sur un forum clandestin

Vice précise que les pirates ont mis en vente les données volées dans divers espaces du web caché (dark web), la version clandestine d'Internet.

Cette attaque intervient après une vague de piratages informatiques aux États-Unis ces derniers mois ayant visé entre autres des groupes industriels, des centres hospitaliers, des institutions gouvernementales et des ONG.

Elle a également lieu quelques jours avant le célèbre salon international du jeu vidéo E3 auquel doit participer EA. L'événement, qui se déroulera entièrement en ligne cette année, débute samedi.