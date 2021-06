La clinique mère-enfant ouvre ses portes au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Les médecins Steve et Cora Ballou se greffent à l’équipe de la clinique pour y offrir des services de suivis pour les mères et les enfants de 0 à 5 ans, chaque vendredi après-midi, avec ou sans rendez-vous.

Le projet, qui jouit d’un financement annoncé par Québec à la fin mai, vise à offrir un contexte plus sécurisant pour une clientèle qui vit parfois de la méfiance envers le système de santé traditionnel.

Il y a eu beaucoup de situations difficiles qui sont sorties dans l’actualité récente et qui alimentent cette méfiance, souligne Stéphanie Quesnel, directrice des services cliniques et professionnels. On a déjà une approche globale au Centre avec une gamme de services psychosociaux, communautaires ou culturels. Le fait d’avoir une équipe médicale qui se joint à cet ensemble à une portée très sécurisante. Les femmes peuvent venir ici et se sentir en confiance.

La directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier, avait annoncé l'ouverture de la clinique lors d'une conférence de presse à Val-d'Or le 28 mai en compagnie du ministre Ian Lafrenière. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

L’objectif du Centre d’amitié est de développer et bonifier ce nouveau service pour y ajouter des suivis de grossesse.