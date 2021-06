Le fédéral investit 4,4 M$ pour la réduction de surdoses à Ottawa

L’investissement permet d’appuyer le projet Safer Supply Ottawa de l'organisme Pathway to Recovery, un organisme qui vient en aide aux résidents d’Ottawa atteints d’un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes. Le gouvernement du Canada avait déjà investi près de 2 millions de dollars dans ce même programme.

Le nouveau financement permettra de prolonger le projet jusqu’en 2023 et de venir en aide à 200 personnes de plus.

Le projet novateur utilise une solution de rechange pharmaceutique aux drogues illégales toxiques en distribuant chaque jour des médicaments prescrits, peut-on lire dans un communiqué. Un approvisionnement plus sécuritaire prévient les surdoses et permet aux participants de visiter régulièrement un professionnel de la santé.

C’est la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, Mona Fortier, qui en a fait l’annonce vendredi au nom de la ministre de la Santé, Patty Hajdu.

Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Nous avons tragiquement perdu beaucoup de personnes à Ottawa-Vanier et dans tout le pays à cause des surdoses , soutient Mona Fortier.

Notre gouvernement est fier d'étendre son soutien au projet Safer Supply Ottawa afin d’aider encore plus de personnes à risque de surdose et les mettre en contact avec les services vitaux dont elles ont besoin , ajoute Mme Fortier.

La pandémie de COVID-19 a compliqué l’accès au soutien pour les personnes qui consomment des substances a soutenu Mme Fortier lors du point de presse virtuel.

Pour aider ceux qui sont les plus vulnérables, nous devons venir à leur rencontre là où ils se trouvent. En unissant nos efforts à ceux des organismes communautaires de l’Ontario et de tout le pays, nous pouvons offrir de meilleurs services à ceux qui consomment des drogues en leur donnant un plus grand accès à du soutien et à des traitements , écrit la ministre Hajdu par voie de communiqué.

Le financement annoncé vendredi permet à Pathways to Recovery d’élargir la portée de ses services dans 5 sites de consommation supervisée d’Ottawa.

La crise des opioïdes fait des ravages au pays. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Au total, 450 personnes pourront bénéficier de l’aide offerte. Les organismes d’Ottawa précisent que les drogues de plus en plus puissantes représentent un plus grand danger dans la communauté.

L’objectif consiste à réduire le risque de surdose accidentelle et à améliorer la santé en fournissant un accès à des opioïdes prescrits, de qualité pharmaceutique, et en orientant davantage les personnes qui consomment des drogues vers les services sociosanitaires et de traitement intégré et complet , écrit Donna Sarrazin, gestionnaire de projet, Safer Supply Ottawa et directrice de Pathways to Recovery.

Les partenaires du projet Safer Supply Ottawa comprennent; Recovery Care, Ottawa Inner City Health, Respect Rx Pharmacy, le Centre de santé communautaire Somerset Ouest, le Centre de santé communautaire Côte-de-Sable et Santé publique Ottawa.

