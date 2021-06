Fin session à Québec : l'opposition veut fermer la parenthèse de la pandémie

D'entrée de jeu, le leader parlementaire du Parti québécois, Martin Ouellet, a donné le ton à cet exercice politique obligatoire en estimant avoir offert une bonne performance au cours de la présente session. On a été une opposition efficace et équilibrée, axée sur la transparence et surtout sur le retour du débat démocratique , a-t-il dit.

Prenant la parole après lui, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a enchaîné en affirmant que la plus grande fierté de sa formation politique est d'avoir réussi pour la première fois en 20 ans à faire du français l'enjeu de l'heure .

Alors que les trois autres partis se sont dits satisfaits du travail de la CAQ, seul le Parti québécois est venu dire que ça prend des objectifs, il faut mesurer ces objectifs et, surtout, ça prend des mesures, des propositions à la hauteur du défi, des mesures véritablement susceptibles de renverser le déclin de la langue française , a-t-il affirmé.

Paul St-Pierre Plamondon a souligné que sa formation a talonné le gouvernement au sujet de l'environnement en critiquant le recours aux pesticides et en plaidant pour sortir le Québec des hydrocarbures . À propos de l'urgence climatique, il dénonce le fait que la CAQ a un demi-plan .

On voit un Parti québécois qui est vraiment tourné vers l'avenir et très proche de l'aspiration d'une grande majorité de Québécois qui veulent faire de l'environnement une priorité , pense-t-il.

Sur la question de l'éthique, il a rappelé que le PQ est intervenu à maintes reprises pour dénoncer les nominations partisanes, mettre fin à la gouvernance par décret, défendre le rôle de la commissaire à l'éthique, réclamer la divulgation des avis de la santé publique, etc. Il a profité de l'occasion pour accuser la CAQ de ne pas tenir sa parole en invoquant son recul sur la réforme du mode de scrutin.

Le PQ prédit un choc des titans

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Au chapitre de la justice sociale, M. St-Pierre Plamondon a insisté sur le combat de son parti pour plus de places en garderie, pour atténuer la crise du logement ou s'occuper du bien-être des aînés à domicile.

Il déplore que le gouvernement investisse dans le béton au lieu d'investir dans son monde . Il a cité en exemple les chambres à un million de dollars dans les maisons des aînés , au lieu d'accroître l'offre des soins à domicile aux aînés ou un tunnel qui coûterait jusqu'à 10 milliards de dollars à Québec, alors que les infrastructures ont de grands besoins .

Pour la rentrée automnale, il prévoit un choc des titans , un choc de visions du Québec avec la fin de la pandémie. On pourra aller au fond des choses relativement à plusieurs décisions du gouvernement qui sont vraiment difficiles à accepter, à comprendre .

On ne sera pas en train de discuter du nombre d'infections, d'hospitalisations, des chirurgies, cette période politique prendra fin et le choc [des titans] dont je vous parle, aura lieu de façon éclatante. Une citation de :Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon

Au sujet de la démission du député Sylvain Roy, il a dit que cela faisait un bon bout de temps que le lien de confiance entre lui et le caucus était brisé. C'était un dénouement inévitable . Le parti compte désormais sept députés.

On va faire le plein de nouvelles candidatures inspirantes et on va continuer à être aussi pertinents, aussi uniques dans nos prises de position. Cela ne changera pas qui on est , avise-t-il.

Le chef péquiste n'a pas dit s'il comptait se présenter à une élection partielle dans un avenir rapproché. Il compte sillonner les routes du Québec pour aller à la rencontre des citoyens.

Des solidaires satisfaits

À Québec solidaire, la co-porte-parole Manon Massé déclare sans ambages : On a eu la meilleure session parlementaire depuis le début de la législature . Elle fait remarquer que c'est sa formation politique qui a imposé le débat sur la crise du logement et la réalité que vivent trois millions de locataires au Québec .

Elle évoque aussi le cas de l'ex-ministre de l'Économie Pierre Fitzgibben qui brise les règles d’éthique et dont le chef caquiste veut qu’on change les règles pour l'accommoder.

C’est QS qui a défendu la politique propre et éthique face à l’arrogance du ministre Fitzgibben , a-t-elle poursuivi. À ses yeux, le traitement de faveur pour les chouchous du premier ministre a choqué bon nombre de personnes.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

Mme Massé évoque aussi le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a menti et que M. Legault a défendu.

Elle souligne également que c'est QS qui mène la charge contre le troisième lien à 10 milliards de dollars, un projet qui n'a pas de bon sens , selon elle. Il n'y a pas de lumière au bout de ce tunnel-là , a-t-elle ironisé.

La députée dénonce les petites obsessions de François Legault, comme les maternelles 4 ans, les maisons des aînés ou encore le troisième lien, pour lesquelles il est prêt à dépenser sans compter .

Pour sa part, le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois considère que les Québécois en ont assez des politiciens qui se croient tout permis .

François Legault a depuis quelques semaines une drôle d’attitude : il est arrogant, déconnecté, dans sa bulle. Mais la vérité, c'est que ce qui m'inquiète pour vrai, ce n’est pas son attitude, mais sa vision pour le Québec , a-t-il déclaré.

Le parti qui dévoile la petitesse de la vision de François Legault, c’est Québec solidaire. Si QS n’avait pas été là, sa déconnexion au sujet de la crise du logement n'aurait jamais éclaté au grand jour , a-t-il dit.

Si QS n'était pas intervenu, Pierre Fitzgibben serait encore ministre aujourd'hui et le premier ministre serait encore en train de s'essuyer les pieds sur le code d'éthique des députés de l'Assemblée nationale. Une citation de :Le co-porte-parole de QS Gabriel Nadeau-Dubois

Le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Questionnée sur les récentes chicanes internes, Manon Massé a reconnu que le parti avait eu des débats dans les derniers mois. On a réglé ça. Je ne sais pas pourquoi vous reportez ça dans l'avenir. Les membres ont clairement affirmé que la lutte antiraciste, Québec solidaire va poursuivre son travail. C'est essentiel. […] Pour moi, on est en selle, on continue notre travail , a été rétorqué.

Gabriel Nadeau-Dubois s’attend à ce que l'Assemblée nationale fonctionne de manière cohérente avec le reste de la société à l'automne, soit que les mêmes règles s'appliquent.

Concernant la joute politique, le chef solidaire admet que la pandémie a pris beaucoup de place dans les débats publics. Je pense qu’à l’automne va s’ouvrir un espace politique pour parler de l’avenir du Québec, pas seulement de la gestion quotidienne de la pandémie. Je pense qu’on va le voir là, cet affrontement entre deux visions, entre deux projets de société tellement différents , a-t-il soutenu.