Encore une dizaine de nouveaux cas de COVID-19 en Estrie

Le nouveau bilan de la santé publique rapporte sensiblement le même nombre de nouveaux cas de COVID-19 en Estrie. Onze nouveaux cas ont été recensés, soit un de plus que la veille.

C'est dans le secteur de Sherbrooke que le nombre de nouveaux cas est le plus important. Le secteur recense six nouvelles infections. Les autres cas se situent dans les secteurs de Memphrémagog, et du Val Saint-François. Actuellement, la région recense 104 cas actifs.

Si le Granit reste le secteur de l'Estrie avec le taux de cas actifs par habitant le plus élevé, il ne remporte plus la palme au provincial.

Aucun décès lié à la COVID-19 ne vient alourdir le bilan, qui se situe toujours à 350.

Quant aux hospitalisations sont légèrement en baisse. Vingt-et-un patients sont hospitalisés en raison de la maladie, dont trois aux soins intensifs. Il s'agit d'une diminution d'un patient par rapport à la veille.

Les données concernant les cas confirmés de variants restent inchangées. L'Institut national de santé publique rapporte toujours 108 cas confirmés.

À ce jour, près de 67 % de la population estrienne a été vaccinée, ce qui représente 337 182 personnes sur les 505 520 visées par la santé publique.