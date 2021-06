La tendance à la baisse se poursuit au Québec, avec 180 nouveaux cas de COVID

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a fait état d'un nouveau décès, survenu entre le 4 et le 9 juin. Jeudi, les autorités avaient également indiqué qu'aucun décès lié à la COVID-19 ne s'était produitau cours des dernières 24 heures.

À ce jour, 11 167 personnes sont décédées dans la province après avoir contracté le coronavirus.

La situation dans les hôpitaux s'améliore de jour en jour : on retrouve pour l'heure 244 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit sept de moins que jeudi. De ce nombre, 59 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit cinq de moins par rapport à la veille.

Tandis que le Québec poursuit son déconfinement, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dénombre 2068 cas actifs à travers la province, dont 821 à Montréal. Un bilan bien en deçà de celui enregistré il y a une semaine, alors que la santé publique y recensait 1267 cas actifs.

Selon les plus récentes données du MSSSministère de la Santé et des Services sociaux , 293 éclosions sont considérées comme actives, dont 120 dans les milieux de travail et 92 au sein du réseau scolaire.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pendant ce temps, la campagne de vaccination se poursuit, les autorités sanitaires visant d'atteindre le plus rapidement possible une couverture vaccinale de 75 % pour la population adulte. Pour l'heure, 67,7 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

La part de la population considérée adéquatement vaccinée , c'est-à-dire ayant reçu deux doses ou encore une seule après avoir contracté la maladie, représente 10,9 %.

Au cours des dernières 24 heures, 98 455 doses de vaccin ont été administrées dans la province, auxquelles s'ajoutent 16 878 doses inoculées avant le 10 juin, mais qui n'avaient pas encore été comprises dans le bilan total.

En tout, ce sont 7 086 249 doses qui ont été administrées au Québec depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre 2020. À l'extérieur de la province, un total de 12 973 doses ont été inoculées à des Québécois.

Les Québécois qui désirent devancer leur rendez-vous pour la deuxième et dernière dose avec le vaccin de Moderna pourront compter sur des livraisons attendues la semaine prochaine (600 000 doses) et la semaine du 21 juin (900 000 doses), a souligné sur Twitter le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Depuis vendredi, les personnes de 60 ans et plus peuvent se rendre sur Clic Santé  (Nouvelle fenêtre) afin de modifier leur rendez-vous, conformément au calendrier établi par le gouvernement.