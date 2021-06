Incendie dans une usine de traitement des résidus dangereux à Blainville

Bien que toujours inconnue, la cause la plus probable serait un contact entre des déchets et la solution de produits chimiques utilisée pour les traitements, selon le directeur général de l’entreprise, Michel Perron.

Les 80 employés ont été évacués et personne n’a été blessé, même l’employé présent au moment de la naissance du brasier.

Les activités de la société pourraient reprendre aussi tôt que ce midi.