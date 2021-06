Plus que quatre hospitalisations liés à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le nombre d'hospitalisations causées par la COVID-19 continue de chuter au Bas-Saint-Laurent, avec quatre patients alités, dont un aux soins intensifs. Six personnes étaient hospitalisées en raison du coronavirus, jeudi.

La région enregistre cependant six nouveaux cas de COVID-19 en ce vendredi. Ces cas sont répartis dans les MRCMunicipalité régionale de comté du KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. .

Le Bas-Saint-Laurent a recensé 3942 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie.

De ce nombre, 3846 sont désormais considérés comme étant guéris et 46 sont toujours actifs.

Jeudi, le Bas-Saint-Laurent enregistrait un nouveau cas de COVID-19.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 672 cas (+2)

Rivière-du-Loup : 1348 cas (+1)

Témiscouata : 388 cas (+1)

Les Basques : 206 cas (+2)

Rimouski-Neigette : 818 cas

La Mitis : 178 cas

La Matanie : 251 cas

La Matapédia : 81 cas

Indéterminé(s) : 0 cas Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Un cas de COVID-19 supplémentaire est enregistré chez un usager de la résidence Bonséjour de Saint-Jean-de-Dieu. Au total, six résidents et un travailleur y ont contracté le coronavirus.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique que la situation liée à l'éclosion en cours à la résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup reste stable.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Par ailleurs, la campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit au Bas-Saint-Laurent. Le CISSS CISSS annonçait jeudi de nombreuses nouvelles dates de vaccination sans rendez-vous.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ces cliniques de vaccination sans rendez-vous s'adressent aux 12 ans et plus qui souhaitent recevoir une première dose de vaccin de PfizerBioNTech ou aux personnes âgées de 45 et 79 ans qui souhaitent recevoir une deuxième dose de vaccin d'AstraZeneca.

À l'échelle provinciale, le Québec enregistre 180 nouveaux cas et un décès de plus vendredi.