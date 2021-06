La Cour suprême autorise la divulgation des dossiers de succession des Sherman

La famille Sherman tentait depuis plus de deux ans d'empêcher le journaliste Kevin Donovan, du Toronto Star, de mettre la main sur les documents en question.

Les avocats de la famille soutenaient qu'il existe un risque raisonnable que la publication des documents de succession menace la vie des héritiers. Ils avaient rappelé qu'aucun suspect n'a encore été arrêté, que l'identité du ou des meurtriers est inconnue et que les héritiers pourraient être kidnappés ou assassinés à leur tour.

Or, dans sa décision, la Cour suprême du Canada écrit notamment que les fiduciaires ont failli à leur tâche de démontrer que la publication de tels documents mettait sérieusement en danger la vie des membres de la famille Sherman.

La Cour suprême du Canada avait entendu l'appel de la famille Sherman en octobre 2020 à Ottawa. Photo : ICI Radio-Canada/Jean-Sébastien Marier

Les sept juges qui ont entendu l'appel de la famille Sherman ont en outre écrit qu'une ordonnance de mise sous scellés n'aurait jamais dû être ratifiée dans un premier temps.

Dans ces audiences, les droits à la vie privée et à l'anonymat s'entrechoquaient avec la transparence des tribunaux et l'intérêt public d'une cause qui a eu un grand retentissement dans la presse à cause de la célébrité et de la fortune des deux victimes ainsi que des circonstances de leur mort.

Le journaliste Kevin Donovan, du Toronto Star, avait remporté la seconde manche contre la famille Sherman, en appel. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

La Cour suprême donne ainsi raison au juge d'un tribunal inférieur qui avait été favorable à la requête du reporter Kevin Donovan.

Le juge Dunphy, de la Cour d'appel de l'Ontario, avait effectivement statué que les conjectures évoquées par la famille Sherman n'étaient pas des motifs valables pour ordonner la mise sous scellés de documents et enfreindre le principe des tribunaux ouverts.

La famille avait cependant convaincu la Cour supérieure de l'Ontario en 2018 de conserver les documents convoités sous scellés, en attendant de se faire entendre devant la Cour suprême.

Réaction immédiate

Dans un communiqué, les quatre enfants du couple assassiné écrivent qu'ils vont continuer à honorer le travail, le legs et la mémoire de leurs parents. Ils disent qu'ils sont toujours unis dans le deuil et renouvellent leur soutien à la police de Toronto pour qu'elle élucide ces terribles crimes .

Ils se sont refusés à tout autre commentaire.

Le quotidien Toronto Star a remporté la dernière manche dans cette saga judiciaire qui dure depuis plus de deux ans. Photo : La Presse canadienne / Eduardo Lima

Les avocats du Toronto Star soutenaient au contraire que le risque de danger était hypothétique, qu'il n'était basé sur aucune preuve et que la police de Toronto n'était elle-même pas au courant que de tels risques existaient.

Le principe des tribunaux ouverts est, selon eux, un gage que la justice est administrée de façon transparente. En ce sens, le public est en droit de scruter à la loupe le processus judiciaire selon eux.

Les avocats du Star avaient en outre rappelé que le quotidien n'avait pas l'intention de publier des données sensibles comme l'identité et les coordonnées des personnes citées dans les documents de succession et que le caviardage de certains renseignements ne poserait a priori aucun problème.