Une vigile ce soir à Québec pour les victimes de l'attaque de London

Les Mosquées de Québec et du Grand Lévis tiendront une vigile vendredi soir en mémoire des quatre victimes de l’attaque de London et en soutien avec l’enfant de neuf ans, qui a été grièvement blessé.

Cette attaque, que la police de London considère avoir été motivée par la haine, a particulièrement ébranlé la communauté musulmane de Québec, elle-même visée par une attaque terroriste en janvier 2017.

On pense à eux, on pense à cet enfant qui va être orphelin, affirme le président et fondateur du Centre Culturel Islamique de Québec et organisateur de la vigile, Boufeldja Benabdallah. On appelle à l'arrêt des violences, à l'effet que nous en avons marre d'être visés.

Le président et fondateur du Centre Culturel Islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah. Photo : Radio-Canada

Il assure que la vigile sera non seulement un geste de solidarité, mais aussi un appel à l’action. Aux yeux de Boufeldja Benabdallah, le gouvernement doit renforcer les lois afin de mieux protéger les minorités.

Il y a autant de sagesse dans ce qu'on va dire que de fermeté. On interpelle le gouvernement et on interpelle un petit peu ceux qui sont récalcitrants à arrêter de penser en mal des minorités qui sont là et qui sont en fait des citoyens à part entière.

Labeaume et d'autres politiciens

Toute la population est invitée à assister à cette vigile, qui aura lieu à l’Espace du mémorial de la Grande mosquée de Québec à compter de 19 h.

Le maire de Québec Régis Labeaume, les députés fédéraux Joël Lightbound et Jean-Yves Duclos et les députés de Québec solidaire Sol Zanetti et Catherine Dorion ont notamment été invités à prendre la parole.

Un représentant des blessés de l’attaque de la Grande mosquée de Québec ainsi que la fille d’une des victimes pourraient également s’adresser à l’assistance.