Mike Duggan sera candidat municipal dans Pointe-Gatineau

M. Duggan compte déjà deux mandats à son actif, un premier dans le district de Lucerne de 2013 à 2017 et celui en cours, dans le district de Deschênes.

M. Duggan avait remporté les élections de 2017 avec 53 % des voies, soit, un peu plus de 200 votes que son rival Richard M. Bégin.

Par voie de communiqué jeudi, M. Duggan soutient que l'ouest de la ville a dominé dans l'attention et les ressources avec sa croissance fulgurante et ses projets structurants, tels que la construction de la bibliothèque Donalda-Charron, la reconstruction de la Place des Pionniers (en cours), l'agrandissement du chemin Pink, [...].

Il est temps de tourner l'attention vers l'est. Pour n'en nommer que quelques-uns : le prolongement du boulevard la Vérendrye, le projet de pont pour enfin créer une traversée à l'est de la rivière Gatineau, réaliser le potentiel du parc la Baie, moderniser la rue Jacques-Cartier pour le transport actif et de l'accès à l'eau pour canots et kayaks, l'évaluation d'un projet d'incinérateur et d'une usine de compostage et une sérieuse réévaluation des quartiers en zone inondable pour rechercher leur rétablissement avec des codes du bâtiment adaptés , écrit le conseiller.

Originaire de North Bay, dans le nord de l’Ontario, Mike Duggan habite le secteur d'Aylmer depuis plus de 20 ans.

En mars, environ 200 personnes ont défilé dans les rues de Gatineau pour protester contre les restrictions sanitaires visant à freiner la COVID-19. Le conseiller Duggan était présent.

L’élu gatinois s’était d’ailleurs attiré l’ire de bien des internautes quand il a partagé sur Facebook la page de l’événement.

Je pense que c’est sain que la population questionne le gouvernement. Dans n’importe quelle population autour du monde, il y a en qui ne se conforment pas, qui sont moins conventionnels que le reste qui, lui, se conforme parfois un peu trop facilement , a-t-il dit en entrevue à ce moment.

En 2019, le conseiller municipal gatinois Mike Duggan avait aussi été le candidat du Parti conservateur du Canada lors de l'élection fédérale.

Plusieurs nouveaux visages au conseil municipal de Gatineau

En mars, Pierre Lanthier s'ajoutait à cinq autres élus municipaux, certains en poste depuis plus d'un mandat, qui ont annoncé leur départ de la vie politique depuis le début de l'année.

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin, les conseillers Gilles Carpentier, Cédric Tessier, Renée Amyot et Myriam Nadeau ne brigueront pas de nouveau mandat.

Neuf autres se disent toujours en réflexion et devraient annoncer leurs intentions au cours du printemps.

Seulement cinq élus ont officiellement confirmé qu'ils solliciteront un nouveau mandat. Des 20 sièges autour de la table du conseil, soit 19 conseillers et le maire, près de la moitié sera donc occupée par de nouveaux visages.

Avec des informations de Nathalie Tremblay