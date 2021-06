Veillée organisée à Winnipeg pour faire le deuil de l'attaque à London

Des centaines de personnes se sont rendues jeudi soir à la grande mosquée de Winnipeg pour assister à une veillée en voiture, tout en respectant la distanciation physique, afin de pleurer les récents meurtres des membres d'une famille de London et de réclamer la fin de l'islamophobie.

La communauté musulmane de Winnipeg espérait ne plus jamais avoir à le faire, mais un peu plus de quatre ans après la fusillade meurtrière survenue dans une mosquée de Québec, elle s'est à nouveau rassemblée pour pleurer et condamner les vies enlevées par la haine.

Penser qu'une famille qui allait se promener n'a pas pu rentrer chez elle. Combien de [morts] supplémentaires faudra-t-il pour que le monde écoute? a lancé Leen Aljindi aux personnes rassemblées.

Leen Aljindi, 17 ans, a prononcé un discours dans lequel elle a souligné que le racisme est un problème multigénérationnel. Photo : Radio-Canada / Sam Samson

L'islamophobie est réelle. Une citation de :Leen Aljindi, jeune membre de l'Association islamique du Manitoba.

Leen Aljindi, 17 ans, est membre de l'Association islamique du Manitoba et les organisateurs lui ont demandé de prendre la parole lors de la veillée.

J'hésite désormais à dire que je suis Canadienne et fière de l'être parce que le racisme existe dans notre pays , a déclaré l'élève de 12e année à l'Institut collégial Vincent Massey de Winnipeg.

Une guérison qui prendra du temps

Fahmeeda Fazan et son mari, Fazal ur-Rehman ont participé à la veillée. Ils se disent craintifs depuis l’attaque.

L'attaque de London contre une famille musulmane laisse craintifs Fahmeeda Fazan et son mari, Fazal ur-Rehman, résidents de longue date de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Sam Samson

Nous avons peur de nous déplacer. Nous pensons que notre liberté a disparu , a déclaré M. ur-Rehman.

La guérison prendra beaucoup de temps , a ajouté Mme Fazan.

Shayna Plaut, enseignante des droits de la personne au Global College de l'Université de Winnipeg, estime qu’il est important que les gens montrent leur soutien en assistant à ces veillées et en faisant des gestes aux moments opportuns.

Il faut se présenter et écouter, mais aussi affronter le sectarisme, que ce soit dans sa propre communauté ou dans la communauté au sens plus large.

Pas un problème de génération

Quatre membres d’une famille musulmane ont été tués dimanche à London en Ontario après avoir été percutés par un camion. Un homme de 20 ans est accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. La police affirme que l’accusé a ciblé la famille en raison de sa foi musulmane.

La jeune âge de l'accusé est la preuve que le racisme n'est pas un problème de génération, a déclaré Leen Aljindi. [Le racisme] ne connaît ni âge, ni visage, ni sexe.

Je pense que la façon d'aider, que vous soyez musulman, non-musulman, jeune ou vieux, c'est simplement d'être éduqué et d'être conscient que ces situations, ces problèmes et ces questions se soulèvent toujours autour de nous, peu importe où nous sommes.

Avec les informations de Sam Samson