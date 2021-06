La vitesse et l’imprudence au volant dans la mire des policiers

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) et de la Sécurité publique de Saguenay (SPS) promettent d’intervenir de façon intensive sur les routes du 11 au 17 juin. Ils seront aux aguets non seulement sur les grands axes routiers, mais également dans les quartiers résidentiels.

On veut que les gens se rendent compte que s’ils partent quelques minutes plus tôt, ils vont pouvoir respecter le Code de la sécurité routière et ainsi sécuriser le réseau routier. Une citation de :Hugue Beaulieu, porte-parole, SQ

Le porte-parole de SQ, Hugue Beaulieu, rappelle que cinq embardées se sont produites dans la réserve faunique des Laurentides la semaine dernière seulement, dont une mortelle.

Les corps policiers remarquent un plus grand achalandage sur les routes en raison du déconfinement. De plus, les chantiers routiers et les signaleurs sont davantage présents, d’où l’importance de sensibiliser la population.