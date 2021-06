La moitié des jeunes vaccinés en Mauricie et au Centre-du-Québec

De passage à l’émission Toujours le matin, le pdg adjoint du CIUSSS MCQ Gilles Hudon a indiqué que l’effort de vaccination se poursuit dans la région. À l’heure actuelle, 67 % de la population générale a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Si on prend le groupe des 12 ans et plus, ce sont 76 % des gens qui sont vaccinés.

Généralement on se tient dans la moyenne québécoise Une citation de :Gilles Hudon, pdg adjoint du CIUSSS MCQ

Ratés de Clic Santé et longue attente

Par ailleurs, Gilles Hudon a fait son mea culpa pour des ratés survenus avec le système de réservation pour les secondes doses.

Je veux présenter mes excuses aux gens qui se sont présentés et qui ont attendu indûment, particulièrement les personnes âgées pour la deuxième dose , a-t-il dit.

Au plus fort des problèmes informatiques, le CIUSSS MCQ demandait aux gens de se rendre dans un site de vaccination pour devancer leur rendez-vous pour la deuxième dose. Les enjeux techniques avec la plateforme Clic Santé ont depuis été réglés, selon M. Hudon.

On invite la population qui veut devancer leur deuxième dose et qui est dans les groupes prioritaires de ne pas se présenter directement dans nos sites de vaccination de masse. Les étapes à suivre, c’est de s’inscrire via la plateforme Clic Santé qu’on a simplifié beaucoup avec des critères comme [de demander] le numéro de RAMQ ou de téléphone , a-t-il précisé.

Si les gens vivent des difficultés avec Clic Santé, la santé publique leur demande de contacter le 1 877 644-4545. Les gens peuvent se présenter à une clinique de vaccination si toutes les options sont épuisées pour devancer leur deuxième dose ou prendre rendez-vous pour la recevoir.

Pour obtenir la seconde dose, Gilles Hudon demande à la population de se présenter au site de vaccination où la première dose a été reçue.