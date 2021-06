Les Hay Babies, meilleur enregistrement francophone aux ECMA

C’est un plaisir immense de se faire reconnaître pour ça , lance Julie Aubé.

C’est toujours un peu tough d’avoir ces prix-là à la maison, parce que tout le monde dans cette catégorie sont des amis. Parfois ce sont même des albums sur lesquels on a joué, des projets qui nous tiennent à cœur , ajoute la chanteuse, dont la voix se retrouve sur l’album La grosse Piastre de Menoncle Jason, en nomination dans cette même catégorie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La pochette de l'album Boîte aux lettres, des Hay Babies (2020). Photo : Simone Records

Les Hay Babies sont toujours en lice pour le prix du meilleur enregistrement de groupe, qui sera remis lors d’un deuxième gala virtuel ce dimanche.

Le trio se réjouit d’être en nomination dans une catégorie qui compte des artistes de partout en Atlantique, malgré une distinction encore marquée entre les musiciens francophones et anglophones.

On souhaiterait que ce ne soit pas séparé, ce serait cool que ce ne soit pas tant les anglophones contre les francophones, comme si les deux scènes musicales ne se rejoignent pas. Je trouve que c’est encore une chose qui existe, mais c’est sûr que d’être nommées avec des groupes anglophones dans des catégories plus générales, c’est vraiment cool! Une citation de :Julie Aubé, membre du groupe Les Hay Babies

Une prestation musicale à leur image

Lors du gala virtuel, le trio acadien a offert une prestation musicale de la pièce Same Old, Same Old, qui se retrouve sur leur album concept Boîte aux lettres.

Les Hay Babies ont enregistré une série de prestations avec Atlas Film à Moncton. La pièce Same Old, Same Old était présentée en primeur lors des Prix de la côte est jeudi soir. Photo : Atlas Films Inc

Cette prestation virtuelle, présentée en primeur jeudi, fait partie d’une série de vidéos qui ont été enregistrées en avril dernier au Laundromat, un bar mythique de Moncton.

Le label peut s’en servir pour faire de la promo , explique Julie Aubé, indiquant qu’elle aimerait que le projet soit acheté par des festivals en attendant un retour à la normale.

De nombreux artistes récompensés

Lors du gala de jeudi soir, le duo d’Halifax Neon Dreams a remporté le prix du meilleur album de l’année avec The Happiness Of Tomorrow, alors que l'auteure-compositrice-interprète Rose Cousins a remporté le prix du meilleur enregistrement solo.

Le vétéran de la musique hip-hop, Classified, a reçu le prix du meilleur enregistrement rap/hip-hop de l’année.

Photo : Getty Images / Photo by Scott Legato

L’album Live at the Fortress of Louisbourg, du duo père fils Maxim et Gervais Cormier, a été sacré meilleur album roots/traditionnel, alors que l’artiste du Cap Breton, Mike McKenna Jr. a mis la main sur le prix Étoiles de demain, qui récompense les artistes de la relève.

Les Prix de la musique de la côte est ont annoncé que la prochaine remise de prix se tiendra à Fredericton l’an prochain.