Au tour des terrasses extérieures des bars de rouvrir leurs portes

Il ne leur est toutefois pas permis de servir des clients dans les salles intérieures pour l'instant.

Les Québécois en zone orange qui se rendent dans ces établissements doivent s'attendre à devoir respecter certaines mesures : seuls deux adultes issus de différentes résidences, ou tous les adultes d'un seul foyer, peuvent être admis par table.

En zone jaune, où les bars, les brasseries, les tavernes et les casinos peuvent accueillir des clients à l'intérieur comme à l'extérieur, des restrictions s'appliquent aussi. Seuls les adultes de deux résidences différentes peuvent partager une table.

La capacité de clients qui peuvent fréquenter le bar est limitée à 50 % de ce qui est prévu au permis d'alcool.

Les visiteurs qui souhaitaient fouler le plancher de danse seront toutefois déçus : la santé publique n'autorise ni danse ni chant dans ces établissements. Les clients sont tenus de rester assis à leur table.

Et l'alcool n'est plus vendu au-delà de 23 h, les bars devant fermer leurs portes au plus tard à minuit.

Pour ce qui est des régions en zone verte, un maximum de 10 personnes, ou tous les adultes provenant de trois résidences différentes, peuvent être assis à la même table. Du reste, les établissements doivent respecter les mêmes mesures que celles en vigueur en zone jaune.

Après avoir mis fin au couvre-feu le 28 mai dernier, le gouvernement Legault a progressivement autorisé la réouverture des terrasses extérieures des restaurants, puis des salles à manger, en zone orange. La province ne compte plus de région en zone rouge, soit le palier d'alerte maximale, depuis lundi.

L'orange disparaîtra à son tour de la carte du Québec le 14 juin : toutes les régions en palier « alerte » passeront ce jour-là en mode « préalerte » (jaune).

Allègement des mesures pour le sport extérieur À compter de vendredi, les activités sportives supervisées sans contacts peuvent comprendre 25 participants. En zone jaune, la pratique sportive supervisée avec « contacts brefs » est permise, à condition de respecter un maximum de 25 personnes, tandis qu'en zone verte, la limite de participants s'élève à 50.

À compter du 21 juin, les camps de jour et les camps de vacances pourront se déconfiner et reprendre leurs activités.

Les prochains assouplissements aux mesures sanitaires sont ensuite prévus le 25 juin, en fonction du calendrier de déconfinement du gouvernement. Le coup d'envoi sera donné pour les festivals et les événements extérieurs, auxquels les spectateurs pourront participer debout, sans avoir de place assignée.

Les personnes ayant reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19 pourront aussi bénéficier d'allègements quant aux exigences sur le port du masque et le respect de la distanciation lors de rassemblements privés.