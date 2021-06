Valérie Renaud-Martin dévoile des premiers pans de son programme politique

La conseillère du district des Carrefours a déclaré vouloir améliorer le rayonnement économique de la Ville, être à l'écoute des citoyens, mieux gérer les fonds publics et mettre l'accent sur le plein air urbain.

Questionnée au sujet de ses ambitions économiques pour la région à l'émission Toujours le matin, elle a indiqué qu’elle souhaitait encore rencontrer des acteurs du milieu avant de détailler ses propositions.

Je me garde aussi des engagements, du jus un peu si je peux dire. Je ne voulais pas tout dévoiler [jeudi] et je n'ai pas tout peaufiné non plus , a-t-elle déclaré.

Valérie Renaud-Martin a toutefois réitéré l’importance de miser sur l’attractivité des industries d’ici afin de faire face à la problématique du manque de main-d'œuvre qui touche tous les secteurs de la Ville.

Une meilleure gestion des fonds publics

La candidate à la mairie est revenue sur une autre de ses orientations dévoilées jeudi concernant cette fois la gestion des fonds publics. Selon elle, la Ville doit davantage tenir compte de la capacité de payer des citoyens.

Elle est d’ailleurs revenue sur l’augmentation de 40 % des camps de jour. C’est un exemple pour moi qui fait en sorte qu’on allait pas chercher les revenus dans les poches des bonnes personnes, dit-elle. Ce n’est pas dans [les poches] des familles qu’on doit aller chercher de l’argent neuf.

L'aspirante mairesse critique aussi la gestion que fait la Ville des surplus budgétaires en mentionnant notamment l'investissement dans le Fonds de développement de logement social, un projet pour lequel elle avait toutefois voté en faveur.

Le projet de fonds, on ne le connaissait pas, on n'avait pas les critères et moi, quand je mets de l'argent quelque part ou que je prends une décision, j'aime ça avoir les informations à l'avance et là, je ne les avais pas. Je ne pouvais dire "oui je suis à l'aise avec ça", mais je ne pouvais pas voter contre non plus parce que c'était 12 millions globalement , a-t-elle expliqué.

Une Ville près et proche des citoyens

Valérie Renaud-Martin a également répété qu’elle voulait sortir la politique de l’Hôtel de Ville et être près et proche des citoyens en promettant des rencontres citoyennes au moins une fois par année dans chaque district si elle est élue le 7 novembre prochain.

De se déplacer dans les districts et de se rendre dans les milieux que les citoyens connaissent, premièrement ça simplifie leurs déplacements, puis ça favorise une convivialité au niveau des discussions , a-t-elle précisé indiquant que l’Hôtel de Ville était un endroit qui pouvait paraître froid et très structuré.

La conseillère municipale prévoit d’ailleurs organiser des consultations citoyennes au courant de l’été, sous forme notamment de rencontres zoom ou de sondages afin d’alimenter son programme électoral.

Comme dernière grande orientation, la conseillère municipale veut favoriser l’accès au plein air de proximité, en rendant plus accessible des endroits comme l’aire écologique de la rivière Millette ou encore la forêt du parc industriel des Oblates.

Valérie Renaud-Martin est une des trois personnes ayant déjà annoncé leur intention de se lancer dans la course à la mairie de Trois-Rivières. Le maire sortant, Jean Lamarche, ainsi que le citoyen Pierre Côté compte se présenter eux aussi comme candidats.