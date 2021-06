La SOPFEU demande un temps d’arrêt aux travailleurs forestiers pour prévenir les feux

Les principales activités qui devraient être suspendues touchent celles exécutées sur le sol végétal à l'aide, notamment, de machinerie, de VTTvéhicule tout-terrain ou d'équipement motorisé.

Ces activités pourraient créer des étincelles et ne sont donc pas conseillées entre midi et 20 h, c'est-à-dire pendant la période la plus chaude de la journée.

Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , explique que les travailleurs sylvicoles collaborent généralement très bien.

En général, l’industrie forestière va faire très attention pendant ces périodes-là. Il est certain que si un incendie de forêt arrive, ça peut justement réduire les opérations forestières. Donc quand on fait des recommandations, l’industrie suit les recommandations que la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu va émettre , indique Mme Gariépy.

Cette mesure accompagne l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Cette restriction est en vigueur depuis 8 h, mercredi, dans 12 régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et la Gaspésie.

Vendredi matin la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu surveillait deux feux considérés comme contenus dans la Manicouagan sur la Côte-Nord. Trois autres feux maîtrisés, c'est-à-dire en voie d'être éteints, sont également en cours dans la Manicouagan, en Haute-Côte-Nord et dans le Kamouraska au Bas-Saint-Laurent.

Avec les informations de Roxanne Langlois