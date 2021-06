Incendie à Sainte-Marie-de-Kent : « On a vraiment été chanceux »

Sylvio Cormier, 28 ans, habite à Saint-Cyrille le long de la route 515, à quelques centaines de mètres des brasiers. Il a vu le début de l’incendie, tôt jeudi après-midi, et il s’est tout d'abord demandé si les pompiers allaient arriver à temps.

C’était comme à 13 h juste que je suis sorti dehors. Je voyais une grosse boucane noire, blanche. Ça allait par là. J’ai pensé à moi-même. S’ils ne venaient pas, ça va brûler tout le village de Sainte-Marie , explique M. Cormier.

On a été chanceux. On a vraiment été chanceux. J’ai pensé : "Si ça ne vient pas tout de suite, that’s it, on était vraiment fini."

Une citation de :Sylvio Cormier, résident de Saint-Cyrille