La saison des tiques est commencée

Le microbiologiste infectiologue au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Alex Carignan, prévient que dans des régions à risque, comme Granby Bromont, Cowansville, plus de 20 % des tiques sont porteuses de la maladie de Lyme.

Ça ne veut pas dire que toute piqûre de tique va transmettre la maladie. On dit que globalement, un à trois pour cent des morsures vont se transformer en maladie Une citation de :Dr Alex Carignan, microbiologiste infectiologue au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Le microbiologiste infectiologue confirme que la saison des tiques est bel et bien commencée.

Chaque année, à partir du mois de mai, lorsque la température passe au-dessus de 4 degrés Celsius, il y a un réveil et les tiques sont beaucoup plus actives. Au printemps, la forme de la tique est plus petite. Elle est plus à risque de transmettre la maladie , mentionne le Dr Alex Carignan.

Si vous avez été piqués par une tique dans un secteur à risque, un traitement préventif par antibiotiques est disponible. Il peut notamment être prescrit par un pharmacien.