Se loger avec des animaux, tout un défi en Estrie

La crise du logement complique la vie aux propriétaires d'animaux. Alors que les appartements se font déjà rares, peu d'endroits acceptent les chiens et les chats.

Annik Lauzon en sait quelque chose. Pendant la pandémie, l’éducatrice de formation est retournée vivre chez ses parents. Elle en a profité pour adopter un labrador noir, qu’elle compte former pour pouvoir faire de la zoothérapie. Or ses parents doivent déménager cet été, et elle doit donc se reloger. Depuis janvier, elle a donc appelé des dizaines de propriétaires d’unités locatives partout dans Sherbrooke, sans succès.

On me fait refuser des loyers parce que c'est un gros chien , déplore-t-elle. En effet, peu de propriétaires acceptent les chiens de plus d’une dizaine de kilos, soit le tiers du poids d’un labrador adulte.

Mme Lauzon a également un chat, ce qui lui cause encore plus de problèmes.

Annik Lauzon a aussi un chat, ce qui complique encore plus sa recherche d'appartement. Photo : Radio-Canada / Courtoisie/Annik Lauzon

Une autre contrainte que j’ai souvent vue, c’est d’accepter les animaux, les chiens et les chats, mais seulement un des deux. Je me disais à chaque fois, c’est comme si on disait à un humain, "Tu peux amener tes enfants, mais seulement un de tes deux enfants." Pour moi, c’est ridicule. Une citation de :Annik Lauzon, propriétaire d’un chien et d’un chat

Elle déplore le manque d'ouverture des propriétaires, d’autant plus que son labrador sera très bien dressé pour pouvoir effectuer des interventions de zoothérapie.

Il y a sûrement des solutions; on peut faire des essais, avoir une entente que si ça ne fonctionne pas après un temps "x", on va trouver un nouveau loyer , croit-elle.

Si ses recherches restent infructueuses d’ici juillet, elle devra loger chez une tante à Scotstown, à une heure de son travail.

Ouvrir le dialogue

Annik Lauzon n’est pas la seule à avoir de la difficulté à trouver un appartement. La situation se fait sentir dans tout Sherbrooke, et inquiète la Société protectrice des animaux (SPA).

Il y a une crainte que le refuge se remplisse d'animaux qui pourraient rester dans leur famille Une citation de :Marie-Pier Quirion, agente de communication et porte-parole de la SPA Estrie

Depuis quelques semaines, la SPASociété protectrice des animaux reçoit d'ailleurs des appels de propriétaires d'animaux qui ne trouvent pas de logement. L'organisme les réfère à Appartmap, un répertoire d'appartements à louer où les animaux sont acceptés.

La SPASociété protectrice des animaux offre aussi des conseils pour parler aux propriétaires d’immeubles et ouvrir un dialogue.

Faites une espèce de CV à votre chien, pour montrer qu'il est vacciné, qu'il a sa médaille de la SPASociété protectrice des animaux . Si vous avez déjà habité dans un appartement avec cet animal-là, pourquoi ne pas demander une lettre de référence, aussi , suggère Marie-Pier Quirion.

Le Regroupement des propriétaires d'habitations locatives, de son côté, indique qu'accepter les animaux représente un risque. Au Québec, il est notamment interdit de demander un dépôt de garantie aux locataires.