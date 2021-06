Le Jardin botanique Muttart fermé depuis 2 ans ouvre ses portes

Dès vendredi, les visiteurs pourront admirer les installations forales et végétales du jardin tout en profitant de son restaurant, lui aussi été rénové.

Cette réouverture nous enthousiasme beaucoup , dit Jesse Banford, responsable de la réalisation des infrastructures pour la Ville d’Edmonton.

Le projet de rénovation de 18 mois a coûté 13,3 millions de dollars et a été complété fin janvier 2021. Toutefois, en raison de la pandémie de COVID-19, le jardin botanique ne pouvait pas accueillir de visiteurs plus tôt.

Dans la cour centrale, les visiteurs découvriront un nouveau foyer, un nouveau mur vert et un nouveau élément d'eau. Le café Culina Muttart et la boutique ont été rafraîchis et une nouvelle visite guidée des pyramides à l'aide de codes QR a été installée.

Mais c'est surtout en arrière scène que les rénovations ont eu lieu. Les infrastructures essentielles de l'édifice ont été remplacées et mises à jour afin de respecter les normes modernes.

L’équipement que nous avons mis en place permet de fonctionner de manière plus durable et d’avoir une meilleure efficacité énergétique , affirme Jesse Bandord.

Jesse Banford espère que les travaux permettront de prolonger la durée de vie du Jardin botanique, qui a déjà 45 ans, d’au moins 25 ans.

Les Albertains qui veulent visiter le jardin peuvent réserver leur place en ligne dès maintenant.

La chef de l'exploitation du jardin botanique, Sarah Birmingham, assure que des protocoles sanitaires ont été mis en place pour assurer la sécurité des visiteurs.

Avec les informations de Pippa Reed