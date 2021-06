La statue Boy Holding a Shark sème la controverse à Vancouver

Des centaines de résidents de False Creek, à Vancouver, s’opposent à l’installation de Boy Holding A Shark. L'oeuvre est une statue de 8 mètres et de plus de 1200 kilogrammes d'un garçon bleu serrant un requin dans ses bras.

Près de 1000 personnes ont signé la pétition implorant l’organisme Biennale de Vancouver de revoir sa décision d’installer cette œuvre de l’artiste chinois Chen Wenling qu'ils qualifient de hideuse , et de grotesque .

Ce serait une imposition disgracieuse dans un jardin de quartier de False Creek South , soutiens la pétition.

De nombreux résidents s'opposent à l'installation de la statue qui fait plus de 8 mètres de haut. Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

Ceux qui s’y opposent dénoncent en outre le manque de consultation par la Vancouver Biennale. Dans un courriel, le président et fondateur de l’organisme, Barrie Mowatt, soutient avoir hâte d’apporter de la clarté et de la vérité au dialogue. Il affirme qu'un communiqué devrait être publié sous peu.

La Biennale de Vancouver est un organisme à but non lucratif financé par des subventions, des commanditaires, mais aussi par la vente des œuvres d'art exposées. Sa mission première est de rendre l'art public accessible à tous. On lui doit entre autres, l'œuvre The Proud Youth, du même artiste.

L'oeuvre de l'artiste Chen Wendling « The Proud Youth » sur la promenade en bord de mer du quartier de Yaletown à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Son vocabulaire comprend généralement des formes exagérées, des couleurs vives, des tons fantaisistes et métaphoriques , lit-on au sujet de Chen Wenling.

Boy Holding A Shark est la réflexion de l'artiste sur la tension croissante entre l'homme et l'océan, indique l'organisme.

La statue doit être installée en juillet et demeurer en place deux ans.