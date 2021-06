Selon le coup de sonde, 62 % des Québécois souhaitent partir en vacances et nombre d’entre eux mettront le cap sur le pays des géants.

La région la plus populaire est la Capitale-Nationale, incluant la région de Charlevoix, toujours très prisée. Vingt-trois pour cent des gens affirment vouloir la visiter. Au second rang, [il y a] le Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 16 % , relève Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques par intérim chez CAA-Québec.

L’Estrie, les Laurentides et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine suivent. Les données demeurent relativement stables par rapport à celles de 2019.

Les entreprises touristiques du Royaume s'attendent à un été encore plus achalandé que l'an passé et ce en dépit du fait que la clientèle internationale sera absente.

L'arrondissement de Chicoutimi vu de la rive nord. Photo : Radio-Canada / Yvon Guignard

L'engouement pour les sports de plein air et le camping se confirment. Les parcs nationaux de la Sépaq en région affichent d'ailleurs presque tous complet pour juillet et août.

Les carnets de réservation sont pleins. Je pense qu'actuellement, on fait plus refuser du monde qu’autre chose. Reste à voir maintenant si la météo va être au rendez-vous pour la clientèle quotidienne, mais on a toujours des mesures sanitaires qui s'appliquent et qui, entre autres, nous obligent à contingenter certaines activités comme les plages , observe le directeur général des parcs nationaux des Monts-Valin et de la Pointe-Taillon ainsi du Centre touristique du Lac-Kénogami, François Guillot.

D'après le reportage de Marie-Michèle Bourassa