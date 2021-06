Créer l'expérience avec un microalbum

Avec l'arrivée des réseaux sociaux et des plateformes d'écoute en ligne, de plus en plus d'artistes choisissent de créer un microalbum, un court format musical de trois à six pièces. En nomination au Gala Trille Or dans la catégorie meilleur EP, éemi de la Saskatchewan et Renelle Ray de l'Alberta nous parlent du concept derrière leur microalbum.