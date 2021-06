Maxime Bernier au Manitoba, une tournée qui n’est pas la bienvenue partout

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, doit participer à des événements anti-confinement au Manitoba en fin de semaine, en dépit d’ordres sanitaires qui interdisent les grands rassemblements et qui exigent une quarantaine de 14 jours pour les personnes qui entrent dans la province.

Une publication sur sa page Facebook indique que du 11 au 13 juin, il se rendra dans plusieurs villages du sud-est de la province ainsi qu’à Winnipeg dans le cadre d’une tournée intitulée Mad Max Manitoba Tour .

Ce n’est pas la première fois que Maxime Bernier participe à des rassemblements critiquant les mesures sanitaires se déroulant dans diverses régions du pays.

Au Manitoba, il prévoit de se rendre à un tel événement à Winkler vendredi. Selon Martin Harder, le maire de la ville, cette visite est la dernière chose dont sa communauté a besoin.

Risque de divisions

Le maire rappelle que la pandémie a été difficilement vécue dans cette petite ville du sud de la province, où les habitants sont divisés sur des enjeux comme les vaccins et les restrictions sanitaires.

Martin Harder craint que la venue de Maxime Bernier n’entraîne encore plus de divisions dans la ville.

Je pense à toute cette controverse, au fait que nous avons un faible taux de vaccination et un nombre élevé de cas et personnellement, je pense que c’est inapproprié de se montrer ici pour créer encore plus de ravages , dit-il.

Les gens qui ont une ligne dure ont une ligne dure, et les gens qui les critiquent continuent de les critiquer. Ce n’est donc pas facile ici pour le moment et, en tant que leader communautaire, c’est vraiment difficile d’être le maire de tous ces gens et de comprendre deux camps aussi divisés sur des enjeux aussi clivants , explique Martin Harder.

Un homme d'affaires de Winkler qui s’est dit surpris d’apprendre que son entreprise figurait parmi les endroits où Maxime Bernier devait s’arrêter selon les plans originaux de sa tournée a aussi déclaré qu’il ne voulait pas être associé à cet événement.

Une version de l’itinéraire publiée sur Facebook cette semaine montrait plusieurs arrêts prévus dans des commerces de localités comme Saint-Pierre-Jolys, Lorette ou Niverville. Maxime Bernier devait ainsi s’arrêter au La Salle River Inn à La Salle, samedi.

Mais le propriétaire de l'établissement, Drew Howard, dit qu'il ignorait que le parti planifiait de tenir un événement dans son commerce. Il l’a appris par des gens qui lui ont envoyé des messages au sujet de la publication sur Facebook, et dit avoir aussitôt contacté la Gendarmerie royale du Canada. Il ne veut pas de rassemblements dans son commerce alors qu’ils sont interdits par les ordonnances sanitaires.

Nous avons examiné avec les autorités quelles sont les mesures possibles pour empêcher ce rassemblement de se produire , dit-il.

Un porte-parole du Parti populaire du Canada indique qu’il y a eu un manque de communication avec le chapitre manitobain et que le parti travaille sur un nouvel itinéraire.

Une publicité pour la tournée de Maxime Bernier au Manitoba publiée sur sa page Facebook. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran/Facebook

L’itinéraire mis à jour ne liste plus le La Salle River Inn comme un des arrêts de la tournée, mais précise qu’elle s’arrêtera au parc provincial La Barrière samedi, avant de se déplacer vers Lorette puis à Winnipeg pour un rassemblement.

Surveillance prévue

Un porte-parole de la province indique que les autorités sont au courant des activités planifiées et qu’il y aura sur place de la surveillance pour prendre des vidéos et recueillir d’autres preuves de non-respect des mesures sanitaires.

Le porte-parole provincial précise que les autorités ont aussi communiqué avec les organisateurs des événements pour leur rappeler les ordonnances en vigueur sur la taille des rassemblements et l’obligation qu’ont les visiteurs de s’isoler pendant 14 jours à leur arrivée dans la province.

En conférence de presse jeudi, le premier ministre Brian Pallister a déclaré que si Maxime Bernier ne respecte pas les ordonnances, son porte-monnaie sera plus léger .

Le porte-parole du parti n’a pas précisé si Maxime Bernier se conformera à la quarantaine obligatoire quand il se rendra au Manitoba.

Cependant, dans une publication Facebook datée du 10 juin en après-midi, Maxime Bernier écrit avoir reçu une lettre de Mike Leblanc du ministère de la Santé du Manitoba .

Il me dit que je ne peux pas aller à des rassemblements et que je dois me mettre en quarantaine à mon hôtel pendant toute la durée de mon séjour.