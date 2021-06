La fin du kiosque de la ferme Marcouiller au centre-ville de Trois-Rivières

Après plus de 40 ans à livrer leurs fruits et légumes tous les jours de l'été, les soeurs Marcouiller ont pris la décision de renoncer à leur présence au centre-ville de Trois-Rivières. L'offre maraîchère va diminuer cet été dans ce secteur, en attendant l'ouverture du nouveau centre agroalimentaire en 2022.

La route à parcourir et l’âge des quatre soeurs les forcent à faire des choix. Le choix est devenu une évidence, particulièrement pour Rolande Marcouiller qui effectuait les livraisons tous les jours depuis la ferme à Saint-Thomas-de-Caxton.

À cela s’ajoutent les difficultés de trouver de la relève. Y'a pas personne qui veut reprendre ça, à sept jours par semaine. Une ferme maraîchère, c'est très très exigeant , se désole Doris Marcouiller.

J’ai dit : "on va fermer le centre-ville." On va garder juste la ferme à la maison et on va en faire un petit peu moins. Et puis ça va être moins dur , explique Rolande Marcouiller.

En concentrant les activités, elles réduisent la production de moitié. Avant, les deux tiers des récoltes prenaient la route vers Trois-Rivières pour desservir une clientèle fidèle. Certains allaient voir Rolande Marcouiller tous les jours. Franchement, je suis bien contente qu'ils m'aient encouragée pendant 40 ans et plus , dit-elle.

C'est un peu comme chez le coiffeur , renchérit sa soeur Doris Marcouiller. Les gens venaient puis ils racontaient un peu comment ça allait dans leur vie. Alors Rolande a été une oreille très attentive à ces gens-là, mais elle n'a jamais révélé des secrets par exemple!

[Rolande] était là 7 jours par semaine, je ne me souviens pas qu'elle ait manqué une journée dans plus de 40 ans. Une citation de :Doris Marcouiller

Là je suis moins capable un peu... C'est pour ça qu'on a lâché. Les boîtes sont un peu plus pesantes , explique Rolande Marcouiller. Elle a gardé le cap pour la clientèle qu’elle espère retrouver à 20 kilomètres du centre-ville, à la ferme.

D'après le reportage de Marie-Ève Trudel