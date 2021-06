Ghislain Samson en voie de devenir le prochain recteur de l'UQAC

L'information a été dévoilée par le président du syndicat, Gilles Imbeau.

Ghislain Samson est actuellement doyen de la gestion académique des affaires professorales à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Détenteur d'un postdoctorat, il était auparavant professeur en sciences de l'éducation au sein de cette même institution.

On a fait un sondage des professeurs et il a obtenu au-delà de 75 % d'approbation. Il nous a fait une présentation et il nous a même fait un Zoom particulier pour répondre directement aux questions des professeurs. Ç'a été apprécié , a révélé Gilles Imbeau, à propos du processus de consultation à l'interne en cours.

Une fois cette étape complétée, Ghislain Samson devra ensuite obtenir l'aval de l'Assemblée des gouverneurs du réseau de l'Université du Québec, dont l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi dépend. Sa nomination devra être ensuite entérinée par le conseil des ministres dans les prochaines semaines.

La nomination d'un nouveau recteur fait suite à la démission de la rectrice Nicole Bouchard et de son départ en décembre dernier. Elle avait fait face à de vives critiques du syndicat des professeurs.

Pour le moment, Ghislain Bourque assure l'intérim à la tête de l'UQAC.

L'association avec la Chambre de commerce étudiée mardi

Par ailleurs, le syndicat a adopté une motion à l'unanimité demandant à l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi de mettre fin à l'association avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF). L'université régionale est actuellement partenaire à titre d'ambassadeur du développement économique. Selon Gilles Imbeau, il serait possible que les recteurs ou vice-recteurs soient membres de la chambre de commerce à titre personnel, mais ils ne devraient pas impliquer l'université en entier.

La Chambre de commerce dans certains dossiers va travailler comme un groupe de pression. Il y a eu l'exemple de GNL Québec ou d'autres dossiers qui peuvent être controversés. C'est-à-dire qu'à l'université, même si l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi n'est peut-être pas directement partie prenante, en étant ambassadeur, ça fait en sorte que s'il y a une prise de position en faveur d'un projet controversé, bien l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi est associée. À ce moment-là, les professeurs vont réagir, ça c'est évident et ça va créer un malaise inutile. Alors, nous, on se dit que ça n'a pas lieu d'être cette association-là. De toute façon, ça ne rapporte rien à l'université de faire ça , a plaidé Gilles Imbeau.

La situation sera abordée au conseil d'administration de l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi le 15 juin prochain. La direction avait d'ailleurs déjà avisé les professeurs à ce sujet, a assuré Marie-Karlynn Laflamme, directrice du Service des communications et des relations publiques à l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi . On prendra les décisions nécessaires dans ce dossier-là , a-t-elle indiqué.

Du côté de la CCISFChambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord , la directrice générale, Sandra Rossignol, est bien consciente du débat. On va s'ajuster aux propositions de l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi . Il faut savoir que c'est un membership corporatif et qu'on ne demande pas aux ambassadeurs d'appuyer les positions de la chambre , a-t-elle mentionné en entrevue jeudi soir.

D'après des informations de Michel Gaudreau