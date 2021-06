Les Fêtes de la Nouvelle-France en mode chasse au trésor

Médaillon-décrypteur et carte en main, les participants seront invités à partir à la recherche d’indices leur permettant de résoudre une quête et d’en apprendre davantage sur l’époque de la Nouvelle-France. Le directeur de la programmation, Alexis Ferland, explique que ce concept a été réfléchi en fonction des contraintes en place au moment de la planification.

Il souligne que le format chasse au trésor sert parfaitement la mission des Fêtes qui est d’éduquer, mais toujours dans un caractère très ludique et très festif.

C’est un médaillon-décrypteur accompagné d'une carte au trésor qui permettra de progresser d’une quête à l’autre. Photo : Fêtes de la Nouvelle-France

Oubliez le Marché des saveurs, les défilés et les performances, l’organisation a choisi de se concentrer sur son nouveau concept cet été. L’événement a d’ailleurs été prolongé de 4 à 11 jours pour permettre à davantage de participants de relever le défi. Il se déroulera du 5 au 15 août dans le Vieux-Québec et le Petit-Champlain.

La mission

Si vous l’acceptez, votre mission sera d’aider sept personnages à retourner à leur époque. Le directeur de la programmation raconte que la prémisse de la chasse au trésor est qu’il s’est passé un événement bouleversant. Il y a eu une espèce de tempête temporelle qui a propulsé sept personnages de l’époque de la Nouvelle-France à aujourd’hui .

Une cinquantaine de décors répartis dans différents sites et une trentaine de personnages donneront vie aux parcours empruntés par les participants.

Il sera possible de vivre l’expérience de deux façons complémentaires. Avec un médaillon et une carte au coût de 15 $ et virtuellement à l’aide d’appareils mobiles. Les prix à gagner seront annoncés ultérieurement.