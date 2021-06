On pourra obtenir l'aide médicale à mourir au Québec même une fois inapte

La province va modifier l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie pour le permettre, ont annoncé jeudi dans un communiqué commun le gouvernement de François Legault et l'ensemble des partis d'opposition.

Les patients concernés seront donc moins portés à devancer le moment fatidique par crainte de devenir inaptes, estiment les parlementaires québécois. Ils devraient également moins souffrir quand viendra ce moment, car ils ne ressentiront plus le besoin de cesser de prendre leur médication pour la même raison, espèrent-ils.

Nous souhaitons permettre à ces personnes d’avoir une fin de vie plus sereine , a déclaré Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, dans le communiqué.

Tout le cœur de la réflexion ayant mené à la Loi sur les soins de fin de vie était d’éviter aux personnes des souffrances intolérables. L’amendement permettra que cette volonté soit encore mieux assurée. Une citation de :Véronique Hivon, députée péquiste, qui oeuvre dans ce dossier depuis des années

C’est la compassion qui a guidé notre décision d’adopter cet amendement qui permettra d’éviter des souffrances inutiles à des personnes en fin de vie et une détresse supplémentaire à leurs familles , a mentionné pour sa part la députée libérale Marie Montpetit. Des témoignages de médecins et de familles endeuillées démontraient la nécessité d’agir.

C’est une avancée pour le droit de mourir dans la dignité, une clarification qui va soulager plusieurs médecins, patients et familles , a ajouté Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire.

Le Collège des médecins du Québec avait déposé un mémoire devant la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, il y a deux semaines, notamment pour critiquer l'obligation pour les Québécois de donner un consentement final juste avant l'administration de l' AMMAide médicale à mourir et, plus généralement, la cohabitation de lois québécoise et canadienne discordantes sur certains aspects .

Le Collège avait ainsi réclamé que la loi québécoise, surnommée Mourir dans la dignité et adoptée il y a sept ans, soit harmonisée rapidement avec celle du Canada, entrée en vigueur à la fin de l'hiver dernier. Depuis, le Code criminel du Canada permet de se soustraire à l'exigence de fournir un consentement final.

La modification annoncée jeudi ne s’inscrit cependant pas dans le cadre des travaux de la commission spéciale mise sur pied à la fin de mars, a signalé le ministre Dubé. Celle-ci a davantage le mandat d’étudier les enjeux liés à l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes en situation d'inaptitude, comme l’alzheimer, et les personnes souffrant de troubles mentaux , a-t-il rappelé.

Véronique Hivon et le ministre de la Santé de l'époque, le libéral Gaétan Barrette, avaient travaillé conjointement à la rédaction de la Loi concernant les soins de fin de vie. Pour Mme Hivon, l'adoption de cette loi en 2014 constituait l'aboutissement de près de cinq années de travail.