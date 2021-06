Être un auteur-compositeur-interprète dans l'Ouest

Paul Cournoyer : une voix d’ici

Paul Cournoyer en nomination au Gala Trille Or

En 2014, Paul Cournoyer lance un premier microalbum éponyme. Avec des titres comme J'y vais et Yukon, il se taille une place dans le cœur des Franco-Albertains.

C'est toutefois avec la sortie de son deuxième album en 2019, Le Détroit, qu'il s'impose dans toute la francophonie canadienne. Multi-instrumentiste et parolier, Paul Cournoyer navigue entre la pop et le folk.

Celui qui se décrit comme un artiste en chanson s’est donné pour objectif d’offrir une voix aux gens de l’Ouest.

Pour moi, ça a toujours été de créer de la musique à laquelle un jeune Franco-Albertain pouvait s’identifier en l’écoutant, explique Paul Cournoyer. Tu peux vivre ou exprimer une culture francophone sans être d'ailleurs et ça peut coexister avec ton identité albertaine ou anglophone.

Anique Granger : Montréalo-Fransaskoise

La réputation de l’autrice-compositrice-interprète fransaskoise Anique Granger n'est plus à faire. En plus de 20 ans de carrière, elle a sillonné les routes du Canada et de l’Europe, multiplié les albums et accumulé les honneurs.

Avec Le Ruban de la cassette, elle a exploré une nouvelle forme de création : celle de la baladodiffusion.

Pour cette production, elle s’est inspirée de diverses rencontres où des personnes lui confiaient un moment marquant de leur vie. Je documentais tout le processus pour en faire une chanson. Je voulais voir comment l’histoire de cette personne m’affecterait pour pouvoir ensuite en faire une chanson.

En tout, ce sont neuf de ces témoignages qui lui ont permis de composer les chansons de l’album.

Si sa carrière l’a amenée à s'installer à Montréal il y a plus de 15 ans, son cœur, lui, est encore en Saskatchewan. Je vais toujours m'identifier à l’Ouest, mais je m'identifie aussi au Québec, inévitablement. Les deux coexistent.

Inéluctablement, c’est à la musique franco-canadienne qu’elle fait allégeance. C’est vaste et on y est tous liés; tant les gens de l’Atlantique que ceux du Manitoba.

Ponteix : l’irréductible

Le Fransaskois Mario Lepage est le fondateur du groupe Ponteix. Il crée depuis cinq ans un son pop et mélancolique, le tout accompagné de ses musiciens Stacy Tinant aux guitares et du batteur Jeff Romanyk.

La formation tire son nom du village de Ponteix, un village francophone irréductible du sud de la Saskatchewan. C’est son désir d’authenticité qui pousse Mario Lepage à tirer son inspiration du territoire.

Pour moi, c’est ce fil conducteur qui revient souvent dans mes textes : le désir de vivre de façon authentique , raconte le créateur.

Il se passe quelque chose dans l’Ouest. Il y a un son dans le vent. Une citation de :Mario Lepage, Ponteix