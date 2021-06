Les opposants à Laurentia appellent à enterrer le projet pour de bon

Pour la deuxième fois en moins d’un an, l’ AEICAgence d'évaluation d'impact du Canada est arrivée à la conclusion jeudi que le projet Laurentia, qui consiste en l'ajout d'une ligne de quai en eau profonde de 610 mètres dans la baie de Beauport, aurait des effets environnementaux négatifs importants, directs et cumulatifs .

Pour le député solidaire Sol Zanetti, l’agence fédérale a apporté la preuve écrite que le projet du Port de Québec n’a rien de vert.

Je me réjouis de constater que ce rapport est très lucide et qu’il démontre clairement les faits : ce projet serait désastreux pour l’environnement et les milieux naturels , a réagi l’élu de Jean-Lesage.

On ne lâchera pas le morceau

M. Zanetti, dont la circonscription englobe une bonne partie des installations du Port de Québec, croit que le projet de terminal de conteneurs ne passera tout simplement jamais les évaluations environnementales . Il invite le gouvernement fédéral à enterrer le projet avant la prochaine élection.

S’ils nous font niaiser avec ça, c’est certain que ça va être un enjeu électoral. La mobilisation contre Laurentia est plus forte que jamais, et on ne lâchera pas le morceau , a prévenu le député solidaire.

Projet d'extension du terminal de conteneurs, dans la baie de Beauport Photo : Administration portuaire de Québec

Simon Parent, représentant de la Table citoyenne Littoral Est, s'attend également à ce que le rapport de l' AEICAgence d'évaluation d'impact du Canada signe l'arrêt de mort de Laurentia.

Nous, on le dit depuis le début : c’est un écocide. Ce projet est dévastateur à tellement de niveaux qu’on n’est pas surpris de la conclusion du rapport , a réagi M. Parent, en entrevue à Radio-Canada.

Six ans d'évaluation

La coalition SOS Port de Québec, qui regroupe plusieurs groupes environnementaux dont Nature Québec et Équiterre, a également salué les conclusions de l’ AEICAgence d'évaluation d'impact du Canada .

La directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard, affirme qu’Ottawa n’a d’autre choix que de refuser le projet du Port de Québec.

Après plus de six ans d'évaluation et devant une opposition au projet qui ne démord pas, il est temps pour le gouvernement fédéral de refuser sans équivoque Laurentia afin de stopper une fois pour toutes la volonté persistante et injustifiée d’agrandissement du Port de Québec et d’empiétement dans le fleuve Saint-Laurent et sur les battures de Beauport , a déclaré Mme Simard.

Du positif pour les pro-Laurentia

Même s’il appuie le projet Laurentia, le président de la Corporation des parcs industriels du Québec, Pierre Dolbec, réagit positivement au rapport de l’ AEICAgence d'évaluation d'impact du Canada . Il affirme que les partisans du terminal de conteneurs sont conscients de ses impacts environnementaux et souhaitent contribuer à les atténuer.

On va passer à autre chose dans le sens que le rapport de l’agence, il est là. Une fois que tout le monde va l’avoir bien compris, on va être capable de tirer des conclusions et de voir ce qui peut être amélioré , a commenté M. Dolbec

Il a ajouté que le renvoi du projet au Conseil des ministres était une bonne nouvelle puisque ce dernier pourra en évaluer les impacts économiques aux niveaux régional, provincial et national, sans oublier l’aspect environnemental.

Je ne peux pas dire que je suis négatif, ce serait mentir, je pense que c’est une bonne nouvelle , a martelé Pierre Dolbec, qui n’a pas l’intention de renoncer à Laurentia.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière