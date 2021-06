COVID-19 : des prévisions optimistes pour l'été en Colombie-Britannique

Les autorités sanitaires prévoient une légère augmentation des cas de COVID-19 à compter de la mi-juillet. Toutefois, cette hausse attendue sera « faible et contrôlable », croient-elles.

La maladie ne sera pas transmise dans nos communautés comme elle l'était auparavant , se réjouit la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, et ce, même advenant un ralentissement de la vaccination et une augmentation des contacts sociaux.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19, les hospitalisations et les décès sont en baisse dans toutes les régions de la province. Dans bon nombre de communautés, nous constatons peu ou pas de nouveaux cas , note-t-elle, précisant que les régions du Grand Vancouver, de Peace et de Grand Forks font encore exception.

De manière générale, dès la mi-avril, le nombre de cas a chuté de façon drastique , observe-t-elle. Cela témoigne de la force de la campagne d’immunisation.

L'un des effets secondaires du vaccin, c'est l'espoir, l'optimisme et un avenir resplendissant. Une citation de :Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique

Intervalle de 8 semaines entre les doses

Plus de 72,8 % de la population admissible aux vaccins, soit les 12 ans et plus, et 74,9 % des adultes, ont reçu au moins une dose.

Les inscriptions pour obtenir une seconde dose seront ouvertes huit semaines suivant la première inoculation. L’approvisionnement est toujours limité , rappelle la Dre Henry, mais l’arrivée prochaine de 7 millions de doses du vaccin de Moderna pourrait accélérer les efforts d'immunisation, selon elle.

En mars, la Dre Henry a été la première de ses homologues au Canada à promouvoir un délai de 16 semaines entre les deux doses. En mai, la province a réduit l’écart à 8 semaines.

En point de presse jeudi, la médecin hygiéniste en chef a fait valoir que de nouvelles études démontrent que la protection qu'offrent les vaccins est plus importante lorsque l’intervalle de temps entre les injections est plus long, sans offrir plus de détails.

Une transition progressive

Les Britanno-Colombiens profiteront dès le 15 juin de mesures restrictives allégées. Les voyages récréatifs seront permis à travers la province, de même que les rassemblements publics intérieurs assis de 50 personnes.

Cette transition doit se faire de manière progressive, dans le respect et en douceur, répète la Dre Bonnie Henry, qui ajoute ne pas avoir été aussi optimiste depuis longtemps.

La Colombie-Britannique recense 153 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures et a annoncé 4 nouveaux décès des suites de la maladie, portant le nombre total à 1729 décès dans la province.