Kirk Muller se joint à l’équipe d’entraîneurs des Flames

Kirk Muller a amorcé sa carrière derrière le banc à Montréal alors qu’il a été adjoint pendant cinq saisons, de 2006 à 2011.

Il a ensuite été entraîneur-chef avec les Hurricanes de la Caroline pendant trois saisons.

Après deux années comme assistant à Saint Louis avec les Blues, il est retourné derrière le banc du Canadien, comme assistant, de 2016 à 2021.

Il a été remercié en même temps que l’entraîneur-chef Claude Julien le 25 février.

Comme joueur, Kirk Muller a une expérience de 19 saisons dans la LNH. Entre 1984 et 2003, on a pu le voir dans l’uniforme des Devils, du Canadien, des Islanders, des Maple Leafs, des Panthers et des Stars.

Il a remporté la Coupe Stanley en 1993 avec le Canadien.

Cail MacLean

Cail MacLean a passé les huit dernières saisons dans l’organisation des Flames.

Il a d’abord été entraîneur adjoint avec le Heat d’Abbotsford de 2011 à 2013. Il a par la suite été l’entraîneur-chef du Thunder d’Adirondack, le club-école des Flames dans la ECHL.

Il a repris son rôle d’entraîneur adjoint avec le Heat à Stockton pour une saison, avant de devenir l'entraîneur-chef de la formation.

En trois saisons à la tête de l'équipe, il présente un dossier de 72-65-16.

Muller et MacLean se joignent à Ryan Huska, entraîneur adjoint, Jason Labarbera, entraîneur des gardiens et Jamie Pringle, entraîneur vidéo.

Martin Gélinas et Ray Edwards ne seront pas de retour derrière le banc des Flames. Les deux hommes feront la transition au sein du département du développement des joueurs des Flames.