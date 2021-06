COVID-19 : la province rapporte 77 nouveaux cas, 129 guérisons et un décès

La province compte actuellement 902 cas actifs de la COVID-19, soit 36 de moins que la veille.

La région de Saskatoon détient le plus de cas actifs de la maladie avec 235 cas. Regina en compte actuellement 136.

Les autorités sanitaires annoncent, par ailleurs, un nouveau décès. La victime était âgée de plus de 70 ans et vivait dans le centre-est de la province.

Répartition des cas actifs dans la province : Région de Saskatoon : 235

Région de Regina : 136

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 156

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 55

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 232

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 78

Les autorités rapportent également que 101 personnes se trouvent à l’hôpital, dont 19 sont aux soins intensifs.

La Saskatchewan a effectué 2503 tests de dépistage de la COVID-19 mercredi, pour un total de 882 144 tests depuis le début de la crise sanitaire.

Vaccination

La province a administré 16 787 doses de vaccin mercredi, ce qui porte à 845 439 le nombre de doses distribuées en Saskatchewan depuis le début de la campagne de vaccination.

Parmi ces doses, 4858 ont été administrées à Saskatoon et 3598 l’ont été à Regina.

Actuellement, plus de 66 % des personnes de 12 ans et plus ont reçu leur première dose de vaccin.

Le pourcentage de la population qui a reçu les deux doses de vaccin dans la province est de 14,15 %. Il est de 9,52 % sur l’ensemble du pays.

Comment prendre rendez-vous? En ligne, à l'adresse suivante : https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine  (Nouvelle fenêtre) 

 Par téléphone, au 1 833 SASK-VAX (1 833 727-5829) - de 8 h à 23 h

Depuis jeudi, les personnes de 55 ans et plus sont admissibles pour recevoir une seconde dose de vaccin contre la COVID-19.

La seconde dose est également disponible pour tous celles et ceux qui ont reçu une première dose avant le 7 avril.

Directives pour les rassemblements

Alors que l’été arrive et que les piscines ouvrent progressivement dans la province, le gouvernement rappelle que les rassemblements publics en extérieur sont limités à 150 personnes.

Les centres aquatiques intérieurs sont quant à eux limités à 100 personnes.

De même avec les restos mobiles qui vont circuler durant l’été, l’achalandage y sera limité à 150 personnes en extérieur et à 30 personnes en intérieur.