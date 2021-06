Tramway : la CAQ fera son possible pour voter le décret avant les vacances

La ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a profité d'une mêlée de presse jeudi pour préciser sa pensée après avoir affirmé en début de semaine qu'il était « hasardeux » d'avancer une date pour l'adoption du décret.

La prochaine étape, c’est de passer un décret et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce décret-là soit adopté le plus rapidement possible , a déclaré la vice-première ministre.

La Ville de Québec, qui a annulé l’appel de propositions sur le tramway, a besoin d’un nouveau décret du gouvernement Legault pour repartir le processus à zéro.

Le maire Régis Labeaume souhaite obtenir ce décret d’ici le mois de juillet. Rappelons que la dernière séance du Conseil des ministres avant la pause estivale aura lieu le 7 juillet.

Le tramway, seul projet sur la table

Geneviève Guilbault a par ailleurs refusé de commenter le projet de réseau structurant de transport en commun qu’a dévoilé Québec 21 mercredi.

On travaille avec le projet qui est sur la table pour le moment et c’est le projet de tramway , a lancé la vice-première ministre.

Le maire de Québec a vu dans cette réaction une nouvelle preuve de l’appui du gouvernement Legault envers son projet.

Leur ligne, je la comprends, tsé, s'insérer dans le débat municipal à quelques mois des élections, c'est embêtant. Moi, je dois dire que jusqu'à date, la ligne qu'ils ont, c'est le projet officiel de la Ville de Québec. Je pense que c'est ça qu'il fallait dire , a réagi M. Labeaume

Avec les informations de Louise Boisvert