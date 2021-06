Trois élus d'Équipe Labeaume quittent le navire

Trois autres membres d’Équipe Labeaume, devenus Équipe Marie-Josée Savard, quittent le navire à moins de six mois de l’élection municipale. Sylvain Légaré, Geneviève Hamelin et Jérémie Ernould ont annoncé publiquement leur décision jeudi.

Ces départs portent à neuf le nombre d’élus qui ont choisi de ne pas assurer la continuité d’Équipe Labeaume en novembre. Dont sept depuis l’annonce du retrait de Régis Labeaume de la vie politique. Ce dernier affirme par ailleurs qu’il n’y aura pas d’autres départs d’ici l’élection.

Le conseiller du district Val-Bélair, Sylvain Légaré, a été élu pour la première fois il y a 12 ans. Lors de mon premier point de presse en 2009, j'avais mentionné que je voulais vivre et faire les grands changements de la ville avec M. Labeaume, en 2021, je suis honoré d'avoir vécu et réalisé ces changements avec M. le Maire , a-t-il déclaré.

Il dit ne pas avoir l’intention de se représenter, mais n’abandonne pas pour autant la politique. Il compte rester impliqué, notamment dans la campagne de celle qui prend le relais de M. Labeaume, Marie-Josée Savard.

Geneviève Hamelin est arrivée à l'hôtel de ville en même temps, elle a présidé le conseil municipal de 2013 à 2020. Je quitte le cœur rempli d’un sentiment du devoir accompli dit-elle, sans mentionner ce qui l'attend.

Jérémie Ernould, élu dans le district de Robert-Giffard, aura consacré ses huit dernières années à la politique municipale. Mon plus grand regret sera de ne pas travailler avec Marie-Josée, mais à un moment donné il faut faire des choix [...] je veux aller voir ce que la vie me réserve ailleurs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Neuf élus ont choisi de ne pas assurer la continuité d’Équipe Labeaume en novembre. Photo : Radio-Canada

Rebâtir une équipe

La vague de départ chez Équipe Labeaume a commencé en mars avec Vincent Dufresne qui a décidé de poursuivre sa carrière au privé. Puis, le mois suivant c’était au tour de Pierre-Luc Lachance d’annoncer qu’il souhaitait siéger comme indépendant avant de joindre l’équipe de Québec Forte et Fière.

En mai, quatre élus d’expérience annonçaient qu’ils ne seraient pas candidats à la prochaine élection : Rémy Normand, Michelle Morin-Doyle, Patrick Voyer et Dominique Tanguay.

Avec seulement cinq conseillers restants, la candidate à la mairie Marie-Josée Savard devra rebâtir une équipe en vue de l’élection. Elle y voit plutôt l’occasion de se renouveler. J'ai la chance d'avoir cinq personnes d'expérience et d'ajouter à ça des nouvelles idées et une nouvelle vision , a dit Mme Savard.

Mme Savard a d’ailleurs déjà annoncé quatre nouveaux candidats au début du mois.