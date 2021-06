Croissance économique : ATB revoit ses prévisions à la hausse pour l’Alberta

La banque s’attend à une croissance du produit intérieur brut réal albertain de 5 % cette année, contrairement aux projections initiales de 4,1 %.

ATB indique que les prix du pétrole, plus élevés que prévu, aident à relancer l’économie albertaine et que les ventes au détail dans la province se sont rétablies et sont maintenant plus importantes qu’avant la pandémie.

La financière note cependant que le produit intérieur brut de l’Alberta a diminué de 8,2 % en 2020, ce qui constitue une baisse plus importante que prévu. La banque ajoute qu’il n’est pas clair quand le tourisme international, une industrie importante pour la province, pourra reprendre en Alberta.

Selon ATB, il faudrait attendre 2023 avant que l’Alberta puisse reprendre le terrain perdu.

L'économiste en chef de la banque ATB, Todd Hirsch, croit que si le taux de vaccination en Alberta continue de croître, que la province continue d’aller de l’avant avec la réouverture de son économie et que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ( OPEPOrganisation des pays exportateurs de pétrole ) continue de limiter l’approvisionnement en pétrole, la reprise économique de la province restera sur la bonne voie.

Le secteur énergétique albertain a rebondi, mais des contraintes à la croissance persistent et font en sorte que nous ne pouvons pas compter sur cette industrie pour générer un autre boom au niveau de l’emploi , dit-il.