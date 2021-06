15 nouveaux cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse

Parmi ces nouveaux cas, 12 se trouvent dans le secteur du centre qui comprend Halifax. Les trois autres se trouvent dans le secteur de l’est.

Seuls deux cas font l’objet d’une enquête et ils se trouvent tous les deux dans le secteur du centre.

La Nouvelle-Écosse compte 147 cas actifs. Dix personnes sont à l’hôpital en raison de la COVID-19, dont six aux soins intensifs.

Trente-une personnes qui avaient contracté la COVID-19 sont maintenant guéries.

Un nouveau cas à l’école Citadel High

La santé publique rapporte un nouveau cas à l’école secondaire Citadel High. Ce cas sera toutefois compté parmi les cas de vendredi. Le rapport est paru avant qu’il n’ait été dépisté.

On a rapporté un autre cas dans cette école cette semaine. L’école est fermée jusqu’à lundi pour permettre aux élèves et aux membres du personnel ayant été en contact étroit avec l’une de ces personnes de subir un test de dépistage.

La santé publique encourage toutefois toutes les personnes fréquentant cette école de subir un test dépistage qu’ils aient ou non été en contact avec l’une de ces personnes et qu’ils aient ou non des symptômes.