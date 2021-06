215 paires de chaussures pour les 215 victimes autochtones de Kamloops

Shawna Chatterton-Jerome, qui est co-présidente du comité, fait partie de la communauté mi'kmaw de Gesgapegiag. L'étudiante a placé un t-shirt orange, couleur symbolisant les dommages causés par les pensionnats autochtones, sur un terrain de l'université. Le vêtement, sur lequel il est écrit Every Child Matters (Chaque enfant vaut la peine) et Honoring Residential School Survivors (À la mémoire des survivants des pensionnats autochtones), a été placé en croix sur un bâton, et est entouré de chaussures d'enfants.

Un mémorial improvisé pour les victimes de Kamloops se trouve à l'Université Bishop's. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Shawna Chatterton-Jerome invite les gens à participer à l'installation en venant ajouter des paires de petites chaussures jusqu'à ce que 215 paires soient rassemblées, pour représenter les 215 victimes retrouvées dans un charnier près d'un pensionnat autochtone, à Kamloops.

En installant cela, il y a des gens qui vont se demander ce que c'est, explique Shawna Chatterton-Jerome. J'espère qu'ils vont aller s'informer. C'est pour la mémoire et l'éducation.

C'est important de garder le momentum et continuer la mémoire, pour que ça ne tombe pas dans les craques encore. Je veux que ça continue, et que les gens sachent vraiment. Une citation de :Shawna Chatterton-Jerome