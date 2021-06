Nouvelles cliniques de vaccination sans rendez-vous au Bas-Saint-Laurent

De nouvelles cliniques de vaccination contre la COVID-19 sans rendez-vous ouvriront leurs portes dans les jours à venir au Bas-Saint-Laurent. Des doses du vaccin de Pfizer-BioNTech et d'AstraZeneca seront distribuées.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique que les personnes de 12 ans et plus qui désirent recevoir une première dose de vaccin de Pfizer-BioNTech pourront se présenter lors de ces cliniques sans rendez-vous.

Cliniques sans rendez-vous pour recevoir une 1re dose de Pfizer-BioNTech La Matanie Colisée Béton-Provincial 11 juin 2021–8 h 30 à 16 h

16 juin 202–8 h à 20 h

17 juin 2021–15 h 30 à 20 h

18 juin 2021–8 h 30 à 16 h La Matapédia Centre récréoculturel d'Amqui 13 juin 2021–8 h 30 à 16 h

16 juin 2021–8 h à 20 h La Mitis Galeries Mont-Joli 18 juin 2021–8 h 30 à 16 h

19 juin 2021–8 h 30 à 16 h Rimouski-Neigette 234, avenue Léonidas S., Rimouski 11 juin 2021–8 h 30 à 16 h

14 juin 2021–8 h à 20 h

18 juin 2021–8 h 30 à 16 h Les Basques Centre culturel de Trois-Pistoles 11 juin 2021–8 h 30 à 16 h

14 juin 2021–12 h à 20 h

18 juin 2021–8 h 30 à 16 h Rivière-du-Loup 280, boul. de l’Hôtel-de-Ville 15 juin 2021–12 h à 20 h

16 juin 2021–8 h à 20 h

17 juin 2021–8 h à 20 h Témiscouata Église catholique Saint-Mathias 13 juin 2021–8 h 30 à 16 h

18 juin 2021–8 h 30 à 16 h Kamouraska Centre municipal de Saint-Philippe-de-Néri 12 juin 2021–8 h 30 à 16 h

13 juin 2021–8 h 30 à 16 h

14 juin 2021–12 h à 20 h

Quant à elles, les cliniques sans rendez-vous pour recevoir le vaccin d'AstraZeneca s'adressent uniquement aux personnes de 45 à 79 ans qui ont déjà reçu une première dose de ce vaccin.

Cette première dose d'AstraZeneca doit avoir été reçue depuis plus de huit semaines.

Cliniques sans rendez-vous pour recevoir une 2e dose d'AstraZeneca La Matanie Colisée Béton-Provincial 15 juin 2021–8 h à 20 h La Matapédia Centre récréoculturel d'Amqui 15 juin 2021–8 h à 20 h La Mitis Galeries Mont-Joli 15 juin 2021–8 h à 20 h Rimouski-Neigette 234, avenue Léonidas S., Rimouski 14 juin 2021–8 h à 20 h Les Basques Centre culturel de Trois-Pistoles 15 juin 2021–12 h à 20 h Rivière-du-Loup 280, boul. de l’Hôtel-de-Ville 15 juin 2021–12 h à 20 h Témiscouata Église catholique Saint-Mathias 15 juin 2021–8 h à 20 h Kamouraska Centre municipal de Saint-Philippe-de-Néri 15 juin 2021–8 h à 20 h

Le Bas-Saint-Laurent a enregistré un cas de COVID-19 jeudi et le nombre de personnes qui se trouvent aux soins intensifs de l'Hôpital régional de Rimouski pour des symptômes de coronavirus est à la baisse.

Environ 70 % de la population du Bas-Saint-Laurent a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.