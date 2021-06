Réunis jeudi à Carbis Bay, un village du sud-ouest de la Grande-Bretagne, les deux hommes ont annoncé avoir signé une nouvelle Charte de l'Atlantique , inspirée de la déclaration de coopération signée en 1941 par deux de leurs illustres prédécesseurs, le Britannique Winston Churchill et l'Américain Franklin D. Roosevelt.

La charte s'appuie sur les engagements et les aspirations énoncés il y a quatre-vingts ans, affirme notre engagement permanent à soutenir nos valeurs durables et à les défendre contre les défis nouveaux et anciens , selon le communiqué publié sur le site de la Maison-Blanche.

La charte revitalisée cible des enjeux comme les changements climatiques et les cybermenaces.

Rompu aux relations diplomatiques, l'ancien vice-président américain fera au cours des prochains jours ses premiers pas sur la scène internationale en tant que numéro un des États-Unis. C'était d'ailleurs sa toute première réunion en personne avec un dirigeant étranger.

À l'issue de leur rencontre, il a insisté sur la relation spéciale entre les deux pays.

Comme l'avaient rapporté mercredi les médias américains, Joe Biden a par ailleurs annoncé que les États-Unis partageraient avec des pays défavorisés 500 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19.

Plus de détails suivront.