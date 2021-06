L'UPA demande la reprise du travail chez Exceldor et Olymel

Les conflits de travail aux usines de transformation alimentaire Exceldor et Olymel en Beauce inquiètent les producteurs de poulets et de porcs de même que l’Union des producteurs agricoles (UPA). Cette dernière presse les travailleurs d’accélérer les négociations et d’assurer un minimum d’abattage pour éviter l’euthanasie d’animaux et le gaspillage alimentaire.