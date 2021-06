Connor Bedard nommé recrue de l’année dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest

Le Britanno-Colombien de 15 ans a terminé la saison avec une fiche de 12 buts et 16 mentions d’aide en seulement 15 rencontres.

Parmi les joueurs de première année dans le circuit, il a terminé au premier rang pour le nombre de buts, de points, de lancers au but et de points en avantage numérique. C’était un objectif fixé au début de la saison. De le remporter [le titre], c’est spécial et je suis excité, d'autant plus que d'autres recrues ont connu une très bonne saison.

Connor Bedard est devenu le sixième joueur dans l’histoire de l’équipe à remporter ce titre après Jeff Friesen, Dale Derkatch, Dave Michayluk, Dennis Sobchuk et Ron Garwasiuk.

Championnat du monde des moins de 18 ans

Connor Bedard est devenu le premier joueur avec un statut exceptionnel à enfiler l’uniforme d’une équipe de la WHLLigue de hockey junior de l’Ouest .

Il a été invité à participer au Championnat du monde de hockey des moins de 18 ans.

L'équipe canadienne a remporté la médaille d’or lors de cette compétition disputée au Texas. Connor Bedard a égalé un record de Connor McDavid pour le nombre de points récoltés (14) pour un hockeyeur de moins de 16 ans.

Il sera admissible au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2023.