Francis Ouellette, lauréat du Prix du récit Radio-Canada pour une 2e fois

« On l’appelait Ti-Crisse. Elle est rentrée dans nos vies comme un truck dans un buck, lesbienne d’acide, butch céleste et vrombissante en Harley, bagarreuse et rieuse, pas jolie pantoute et belle comme un cœur. C’était mon père. »

Voilà planté, en quelques mots, le décor du texte de Francis Ouellette, La ballade de Ti-Crisse, qui remporte le Prix du récit Radio-Canada 2021.

Le jury, composé cette année de Caroline Dawson, de Mishka Lavigne et de Sophie Létourneau, a choisi de récompenser ce récit drôle et émouvant, écrit dans une langue à l'oralité puissante .

Ce texte nous a semblé réunir les qualités attendues d'un récit : un sens solide de la narration et du rythme, des personnages bien campés, ainsi qu'une maîtrise impeccable du style. Une citation de :Commentaire du jury du Prix du récit 2021

Pour écrire ce texte très personnel, Francis Ouellette affirme s'être plongé dans des zones de douleur, d'humiliation et de mélancolie tout en y puisant quelques moments de beauté, d’amour et d’humour. Cette histoire, à l’instar de Berce-toi Raymonde [récit gagnant en 2019], fait partie de mon roman et ce dernier est un geste de réparation par la création. Amours à m'lasse est le titre de ce roman en quête d'éditeur.

Deux fois gagnant

Directeur général de FunFilm, une entreprise de distribution de films, Francis Ouellette écrit présentement un recueil de nouvelles d’horreur intitulé La mère du lombric. Il a aussi écrit le scénario de deux livres pour enfants.

C’est la deuxième année que Francis Ouellette est lauréat du Prix du récit Radio-Canada. En 2019, Berce-toi Raymonde lui avait valu les honneurs. Rappelons que les membres du comité de sélection et les membres du jury changent chaque année et que les noms des participants et participantes leur sont inconnus.

Une bourse de 6000 $ et un séjour d'écriture à Banff

À titre de lauréat du Prix du récit Radio-Canada 2021, Francis Ouellette recevra une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Les quatre finalistes se partageront 4000 $, offerts par le Conseil des arts du Canada. Voici ces finalistes :

Quant à la lauréate de langue anglaise (CBC Non Fiction Prize), il s'agit de Chanel M. Sutherland. On peut lire son récit Umbrella sur le site de CBC Books  (Nouvelle fenêtre) .

Francis Ouellette profitera également d'une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta, dont il n'avait pu profiter l'an dernier en raison de la pandémie.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada  (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

