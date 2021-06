Cinémas, casinos et musées ouvrent à nouveau en Alberta

Cinémas, musées et salles de spectacles s’apprêtent au retour très attendu du public albertain dans la cadre des allègements sanitaires de la deuxième phase de réouverture de la province.

Ç'a a été un long six mois , résumé simplement le directeur général du cinéma Cineplex d'Edmonton Nord, Stuart Passey.

Les établissements de divertissement comme le sien peuvent désormais ouvrir à 30 % de leur capacité d'accueil. Nous sommes ravis de recevoir enfin des clients dans nos salles , dit Stuart Passey.

Certaines mesures sanitaires, comme le port du masque et la distanciation physique, demeurent néanmoins en vigueur pour cette phase de réouverture.

Pour assurer le respect des mesures, Stuart Passey recommande aux cinéphiles de réserver en avance et en ligne. Notre système de réservation peut bloquer les sièges autour de vous afin de s’assurer que tout le monde soit en sécurité , précise-t-il.

Retour des clients... et des barrières de plexiglas

C’est aussi pour des raisons sanitaires que les barrières de plexiglas font leur retour entre les allées de quilles du Plaza Bowling, signale son propriétaire, Trevor Stride.

Une situation qui ne semble pas embêter sa clientèle. On reconnaît plein de noms [sur nos fiches de réservations]. C’est comme si tout le monde voulait nous montrer leur soutien et revenir sur les pistes , affirme-t-il.

Le casino River Cree Resort témoigne d’une situation similaire. Plusieurs barrières ont été installées entre les machines à sous et tables de jeu de l’établissement.

On est prêt, déclare son président-directeur général, Vik Mahajan. Il s’attend également à un retour en force de sa clientèle à sa réouverture jeudi, soit presque 1800 personnes sur les 6000 de la capacité d'accueil.

Ça fait six mois que les casinos sont fermés, il y a beaucoup de demande qui a été refoulée.

Vik Mahajan indique que plusieurs protocoles sanitaires ont été mis en place ou renforcés, dont installation d'un nouveau purificateur d’air dans le casino.

On est encore en mode crise

À travers les préparations sanitaires, le ménage et le retour du personnel, tous ne partagent pas la même joie face à cette réouverture.

La salle de spectacle Starlite Room, au centre-ville d’Edmonton, prévoit n’ouvrir ses portes qu’en automne. Nous ne savons pas vraiment comment on va s’en sortir financièrement , confie le copropriétaire et opérateur des lieux, Tyson Boyd.

On dépend beaucoup des tournées [de spectacles], mais les frontières sont encore fermées. On essaie de trouver une solution, mais on est encore en mode crise.

Il précise qu’il ne s’agit pas uniquement des frontières américaines, mais aussi celles des provinces, comme en Saskatchewan ou en Colombie Britannique. Nous options sont vraiment limitées.

Vers la phase 3

Les restaurants peuvent dorénavant accueillir six personnes par table autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les gymnases et les studios de mise en forme peuvent rouvrir pour des activités solitaires sans rendez-vous. Les services personnels et de bien-être comme les salons de coiffure et les spas peuvent désormais accepter les clients sans rendez-vous.

La phase 3 de réouverture doit commencer à la fin juin ou au début juillet si 70 % des Albertains admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin. Cette ultime et dernière étape de réouverture annonce la fin de la majorité des mesures sanitaires.

Avec les informations de Travis McEwan et Natasha Riebe