Le téléroman Des dames de cœur débarque sur ICI ARTV

Les nostalgiques seront au paradis, puisque la chaîne diffusera les 82 épisodes d’une heure à raison de 2 tous les jeudis et de 2 autres tous les vendredis, à 17 h et à 18 h.

Écrite par Lise Payette et sa fille Sylvie, Des dames de cœur raconte l’histoire de quatre femmes au tournant de la quarantaine qui se questionnent sur leurs vies et leurs mariages. Alors que Claire (Luce Guilbeault), Lucie (Louise Rémy) et Évelyne (Andrée Boucher) ont été mères à la maison, et que leurs enfants ont déjà quitté le nid ou s’apprêtent à voler de leurs propres ailes, le personnage de Véronique (Michelle Rossignol) a occupé un emploi à la tête d’une revue de décoration.

Des dames de cœur a marqué un moment pivot dans le paysage télévisuel d’ici, parce qu’on mettait de l’avant un quatuor fort de femmes émancipées, sensuelles et féministes , a expliqué Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à Tout un matin.

Le personnage de Gilbert (Michel Dumont), le mari de Claire, est à la tête d’un cabinet d’expertise comptable et emploie les conjoints des trois autres femmes : François (Pierre Curzi), Roger (Raymond Bouchard, puis Pierre Corbeil) et Jean-Paul Belleau, un personnage important dans la carrière de Gilbert Sicotte. Infidèle, Jean-Paul trompe sa femme Lucie avec Julie (Dorothée Berryman).

La musique de l’émission a été composée par le pianiste André Gagnon.

Diffusée de 1986 à 1989 à la télé de Radio-Canada, Des dames de cœur a remporté en 1987 et en 1988 le prix Gémeaux de la meilleure série dramatique.

Des dames de cœur n’est pas la seule émission que Lise et Sylvie Payette ont écrite ensemble. On doit aussi aux deux scénaristes Chambres en ville (TVA, 1989-1996), Un signe de feu (Radio-Canada, 1989-1991), Marilyn (Radio-Canada, 1991-1994) et La part des anges (Radio-Canada, 1998-1999).