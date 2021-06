La démolition devrait débuter sous peu.

Cette semaine, Hydro-Québec débranche l'alimentation électrique. On doit ensuite sécuriser les lieux rapidement, pour commencer la démolition. Donc selon l’entrepreneur, en principe, [va commencer] au mois de juin , mentionne-t-il.

Lors de la dernière séance du conseil municipal de la Ville, les élus ont accordé le contrat à l'entreprise DemAction de Rivière-du-Loup pour une somme évaluée à 240 000 $.

Martin Soucy ajoute que le conseil a évalué toutes les possibilités pour donner une deuxième vie au Stade du Centenaire. Malheureusement, les coûts exigés pour remettre le bâtiment aux normes sont, selon lui, trop élevés.

Un nouvel amphithéâtre a été construit au coût de 9, 5 millions de dollars. Photo : Gracieuseté - Ville de Mont-Joli

Le respect de l’environnement guidera les travaux.

On doit être écoresponsables : ça veut dire qu'on va essayer d'envoyer le moins possible les matériaux vers le site d'enfouissement, mais plutôt de les recycler, explique le maire. On demande aussi de réhabiliter les sols pour qu'ils soient prêts pour la construction commerciale.

Martin Soucy ajoute par ailleurs que le stationnement faisant face au stade a déjà été vendu à des gens d'affaires de Mont-Joli.

Selon le maire, les travaux s’étaleront sur 8 à 12 semaines.

Avec les informations de Jérôme Lévesque Boucher